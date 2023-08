Umso erstaunlicher klingt die Aussicht auf eine doppelte Dividende, wonach der politisch beschleunigte Dekarbonisierungsprozess ein „Wirtschaftswunder“ bescheren könne „mit Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren“ (Olaf Scholz). Diese Verheißung wird eine Illusion bleiben, denn das Wirtschaftsleben kennt keine Wunder. So zeigt sich in den damals hohen Wachstumsraten lediglich das Aufholen nach der Verwüstung im Zweiten Weltkrieg. Ein sofortiger Ausstieg aus fossilen Energien (Abschalten aller Kohlekraftwerke und Stopp der Öl- und Gasimporte) würde dieses Muster wohl replizieren. Allerdings ginge den hohen Wachstumsraten erneut ein ökonomischer Zusammenbruch voraus, und die Wirtschaftsleistung bliebe auf lange Zeit unter dem sonst möglichen Niveau. Ein gradueller Prozess vermeidet solche Brüche, lastet aber auf den Wachstumsraten.