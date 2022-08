So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

„Rassismus gibt es überall, er ist mitten unter uns“, mit diesen apokalyptischen Worten stellte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) jüngst den Nationalen Rassismusmonitor vor der Bundespressekonferenz vor. Gekostet hat er 3,6 Millionen Euro, und nach Angaben des zuständigen Ministeriums ist mit vergleichbaren Kosten auch künftig zu rechnen – und zwar Jahr für Jahr. Deutschland: das Land mit dem Rassismusproblem. Ungefähr so könnte man die Botschaft der Studie zusammenfassen. Für Bundesfamilienministerin Paus handelt es sich um eine „evidenzbasierte“ Grundlage für ihr Handeln. Sie will daher gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein „Demokratiefördergesetz“ auf den Weg bringen. Und zwar noch in diesem Jahr.

Mit diesem Demokratiefördergesetz beginnt und endet zugleich eine lange Geschichte: Ihr Anfang liegt am 2. Oktober 2000. Infolge eines Brandanschlags auf die Synagoge von Düsseldorf rief der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zwei Tage später den „Aufstand der Anständigen“ aus. Aber der Anschlag war nur der Auslöser. Bereits in den 1990er-Jahren breitete sich insbesondere im Osten Deutschlands ein gut organisiertes rechtsextremes Milieu aus. Eine unterentwickelte Zivilgesellschaft traf auf Massenarbeitslosigkeit, demografische Schwindsucht und Perspektivlosigkeit – bester Nährboden also, um nach Sündenböcken zu suchen.