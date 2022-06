Steuergeld für Demokratieförderung ….

Stellen wir uns einfach einmal vor, eine außerirdische Intelligenz käme zu uns auf die Erde herab und sollte anhand dieser Textpassagen schlussfolgern, was „Demokratie“ für die Erdenbewohner (zumindest in Deutschland) bedeutet. Die Aliens würden wahrscheinlich kein auf der Willensbildung aller Bürger basierendes Gesellschaftsmodell dahinter vermuten, sondern eine Art Service-App für allerlei Wechselfälle des Lebens. Oder eine Wohngemeinschaft, die, aus welchen Gründen auch immer, gegen „Digitalisierung“ und „Klimawandel“ gleichzeitig geschützt werden muss. Tatsächlich dürften sich aber auch ganz normale Bürger fragen, warum man die Demokratie in Deutschland fördern zu müssen glaubt, indem etwa „Ausstiegsarbeit“ gestärkt wird: Ausstieg woraus? Stärkung wodurch? Was hat das mit Demokratie zu tun? Und ist letztere wirklich in Gefahr, wie die Ampel-Koalitionäre (in diesem Fall maßgeblich Grüne und SPD) unterstellen?