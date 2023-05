So erreichen Sie Ingo Way:

Ingo Way leitet die Online-Redaktion von Cicero.

„Liebe heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen“, lautet der bekannteste Satz aus dem 1970er-Kino-Kitschfest „Love Story“. Für die Grünen im Jahr 2023, die ausschließlich die Liebe zur eigenen Macht bzw. zur ohne Rücksicht auf Verluste durchgeprügelten Klimawende kennen, was letztlich auf dasselbe hinausläuft, übersetzt sich dieser Satz mit „Grün sein heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen“. So sieht auch Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nach dem längst überfälligen Abgang seines familiär kungelnden Staatssekretärs Patrick Graichen keinerlei Anlass zur Selbstkritik geschweige denn zu einem öffentlichen Schuldeingeständnis. Vielmehr hält er weiterhin an der Dolchstoßlegende fest, Lügen über seinen Freund Graichen seien „von mitunter rechtsextremen Accounts“ verbreitet „und von prorussischen Accounts weiter gepusht“ worden.

Welche „Lügen“ das sein sollen und wie stattdessen die Wahrheit aussieht, das behält Habeck freilich für sich. Verschwörungstheoretiker sind wie immer die anderen.