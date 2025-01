Auf Instagram und X postete er Fotos und Videos von sich selbst bei einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz und schrieb dazu (auf X): „Heute, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, habe ich in Polen das Stammlager I und später das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau besucht. Neben dem offiziellen Teil gab es auch ein paar Momente allein. Ich brauche dazu nichts zu sagen, denke ich.“ Und sagte dann (auf Instagram) doch noch etwas: „Wir alle sollten die Erinnerung an den Weg der Deutschen in den Zivilisationsbruch der Shoa als Mahnung nehmen und daraus den Blick für die eigene Zeit schärfen. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den Opfern und für die Zukunft. Für ein Leben in Würde und Freiheit für alle, sicher und frei von Angst.“