So nudeln wir also nach den allseits bekannten Tragödien im zweiten Durchlauf die Remakes und die Samples durch. Getreu dem deutschen Motto: „Das gibt’s nur zweimal!“ Denken Sie doch nur mal an die 20er: Es ist noch nicht lange her, dass in dieser angeblich goldenen Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts ein geradezu magisches Versprechen angelegt war. 20er, das waren Knickerbocker und Avantgarden; das war Bohème im Kaffeehaus. Da gab‘s Stakkato und Tempo, einen Purzelbaum voll Bedeutungen.