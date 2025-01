Das war keine Regierungserklärung, sondern eine Gardinenpredigt. Der mit Spannung erwartete Auftritt von Olaf Scholz stand natürlich vollständig im Licht der in den vergangenen Tagen aufgeflammten Asyldebatte – insbesondere aber des Vorstoßes von Friedrich Merz, das Migrationsrecht notfalls auch mit den Stimmen der AfD zu verschärfen. Insofern hatte der Kanzlerkandidat dem Bundeskanzler natürlich eine Steilvorlage geliefert, die letzterer zu nutzen wusste: Der Wahlkampf ist bekanntlich in vollem Gange. Härtester Vorwurf von Scholz an Merz: „Es gibt Grenzen, die darf ein Staatsmann nicht überschreiten.“ Mit anderen Worten: Dem Kandidaten fehlt die Tauglichkeit für das angestrebte Amt.

Historische Parallelen

An den Anfang seiner „Erklärung“ stellte Scholz die Erinnerung an den Holocaust mit Blick auf eine vorangegangene Rede des Schoa-Überlebenden Roman Schwarzmann – um in diesem Kontext unmittelbar überzugehen zum aktuellen Asyl-Streit. Historiker mögen beurteilen, ob dies eine Instrumentalisierung eines Menschheitsverbrechens darstellt oder nicht. Jedenfalls scheinen unangemessene historische Parallelen angesichts der hitzigen Debatte inzwischen auf der Tagesordnung zu stehen. Das im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf Asyl sei eine unmittelbare Folge des Nazi-Unrechts und dürfte nicht zur Disposition gestellt werden, resümierte Scholz.

Den tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg, ausgeführt durch einen ausreisepflichtigen Asylbewerber aus Afghanistan, bezeichnete Scholz als „monströses Verbrechen“, welches viele Bürgerinnen und Bürger aus nachvollziehbaren Gründen zutiefst verunsichert habe. Auch ihn selbst habe der Gewaltakt empört, so der Kanzler, der in diesem Zusammenhang Vollzugsdefizite einräumte. Allerdings trage der Freistaat Bayern ein erhebliches Maß an Mitverantwortung, weil man dort die Dinge habe laufen lassen. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe versagt, so der Kanzler. Dass diese Behörde wegen der vielen Asylanträge völlig überlastet ist, erwähnte er hingegen nicht.

Populismus-Vorwurf an Merz

Schnell kam Scholz auf die von Merz initiierten Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration zu sprechen, insbesondere auf dauerhafte Grenzkontrollen. Diese stünden im Widerspruch zum europäischen Recht und würden Deutschland darüber hinaus schaden, weil die Freizügigkeit von Waren und Personen zu Lasten der Volkswirtschaft behindert werde. Der Kanzler nannte Merz einen Populisten und stellte ihn in eine Reihe mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Grenzkontrollen wie von Merz beabsichtigt würden ohnehin vor europäischen Gerichten scheitern.

Gleichwohl sprach sich auch Scholz dafür aus, mehr Abschiebeplätze zu schaffen und abgelehnte Asylbewerber beziehungsweise Straftäter konsequenter als bisher außer Landes zu bringen. Im Vergleich zum Vorjahr habe man die Zahl der Abschiebungen bereits um 25 Prozent erhöhen können, demnächst würden wieder Abschiebflüge stattfinden – je nach Lage auch nach Syrien. Die letzte spektakuläre Initiative dieser Art fand übrigens unmittelbar vor den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland statt. Eine ähnliche Aktion dürfte sich also wohl noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar wiederholen.

„Merz ist ein Pokerspieler“

Wie nicht anders zu erwarten, geißelte der Bundeskanzler seinen Herausforderer für dessen Bereitschaft, Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, um eine härtere Migrationspolitik durchzusetzen: „In unseren Parlamenten wird keine gemeinsame Sache mit Rechtsextremen gemacht!“ Wenn Merz in diesem Zusammenhang von „all in“ spreche, verhalte er sich wie ein Pokerspieler, nicht aber wie ein verantwortungsbewusster Politiker. Der Blick nach Österreich, wo die konservative ÖVP derzeit Koalitionsverhandlungen mit der rechten FPÖ führt, mache deutlich, was auch in Deutschland zu erwarten wäre, sollten die Union und die AfD eine Mehrheit im nächsten Bundestag erringen. Dann drohe eine „schwarz-blaue Regierung in Deutschland“.

Der Kanzler rief dazu auf, sich aus der Mitte heraus für eine bessere Steuerung der Migration einzusetzen, und erinnerte daran, dass vom nächsten Jahr an mit den Regeln des gemeinsamen europäischen Asylsystems in dieser Hinsicht viel geschehen werde. Sein Fazit: „Kein Fußbreit jenen, die Hass und Hetze säen!“