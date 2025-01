Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Der Jubel kommt schon vor dem Sieg. Die Ankündigung von Friedrich Merz, in der kommenden Woche einen Antrag für härtere Maßnahmen in der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen zu wollen, hat Berlin aus der Wahlkampf-Agonie gerissen. Dabei ist es ein Halbsatz des Unions-Kanzlerkandidaten, der wie eine Bombe gewirkt hat. Man wolle Asylrechtsverschärfungen, Abschiebungen und die Grenzschließung durchsetzen, „unabhängig davon, wer ihnen zustimmt“.

Ein solches Vorgehen würde bedeuten, dass die Union auch bereit wäre, mit der AfD im Bundestag entsprechende Beschlüsse zu erreichen. Hat Friedrich Merz also die so genannte Brandmauer zur AfD eingerissen? Die Aufregung ist groß.