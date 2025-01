Selten beginnen Sitzungswochen des Bundestags, ohne dass am Anfang ungefähr klar ist, wie die Woche am Freitag enden wird. An diesem Montag ist alles anders – und dafür hat Friedrich Merz gesorgt. Am vergangenen Donnerstag hatte der Kanzlerkandidat der Union in einem Statement einen Fünf-Punkte-Plan als Konsequenz aus dem Anschlag in Aschaffenburg vorgestellt. Diese Maßnahmen hatten allein schon für Aufsehen gesorgt. Doch die Dramatik setze ein, als er am Freitag erklärte, dieses Vorhaben auch kurzfristig in den Bundestag bringen zu wollen.

Merz hat dadurch seine neue Migrationspolitik aus der Sphäre des Wahlkampfs in den Bereich der praktischen Politik verlagert, mit allen Chancen und Risiken. Er werde „nicht nach links und rechts schauen“, wer den Unions-Anträgen zustimme, so sein Diktum. Und mit Blick auf die AfD hat er an diesem Montag noch mal wiederholt: Eine aus Sicht von CDU/CSU richtige Position werde nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Doch diese Ankündigung, eine Zustimmung der Alice-Weidel-Partei hinnehmen zu wollen, sorgte erneut für Aufregung bei SPD und Grünen sowie durchaus auch für Unruhe in Reihen der CDU.