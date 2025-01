Es war die Spitzenmeldung in den Nachrichten des Deutschlandfunks an diesem Dienstagmorgen: Alle sieben Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit SPD-Parteibuch rufen ihre Amtskollegen in den übrigen Bundesländern zu einer klaren Abgrenzung von der AfD auf. „Die Brandmauer zwischen demokratischen und undemokratischen Parteien darf nicht ins Wanken geraten“, schreiben die sieben Länderchefinnen und -chefs in einem Brief, der von der Deutschen Presse-Agentur verbreitet wurde. Auf kommunaler Ebene sei das leider längst passiert, „weder auf Landes- noch auf Bundesebene darf sich diese Entwicklung fortsetzen“, fordern demnach Stephan Weil (Niedersachsen), Peter Tschentscher (Hamburg), Andreas Bovenschulte (Bremen), Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Dietmar Woidke (Brandenburg), Alexander Schweitzer (Rheinland-Pfalz) und Anke Rehlinger (Saarland).

Sozialdemokratischer Alarmismus Hintergrund für den sozialdemokratischen Alarmismus ist natürlich der Vorstoß des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU), der in dieser Woche über Anträge für Verschärfungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts abstimmen lassen will – egal, ob die AfD zustimmt oder nicht. Die Forderungen sehen unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern, ein Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente sowie die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen vor. Und auch diese Aktion wiederum hat bekanntlich einen Hintergrund, nämlich die tödliche Attacke eines abgelehnten afghanischen Asylbewerbers vom vorigen Mittwoch in Aschaffenburg. Eine Tat, auf die der Bundeskanzler mit der lapidaren Bemerkung reagierte, er sei es „leid“, wenn es „alle paar Wochen“ zu Gewalttaten komme, „von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden“.