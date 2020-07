So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Es ist einer der schönsten Plätze Frankfurts. Und gemeinsam mit der Alten Oper, die ihm den Namen gibt, ein Symbol für die gesellschaftlichen Zustände, die sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie offensichtlich zuspitzen. Denn während die Oper monatelang geschlossen bleiben musste, entwickelte sich vor dem Haus ein anderes, weitaus weniger bildungsbürgerliches Abendprogramm.

Seit Wochen gibt es - wie auch in Stuttgart - eine „Partyszene“, die den öffentlichen Raum belagert. Die Stadt zeigte sich lange verständnisvoll, auch wenn die Feiernden Abend für Abend Berge von Müll hinterließen. Doch in der Nacht zu Sonntag eskalierte die Lage.

39 Festgenommene

Polizisten eilten zum Opernplatz, um einer Person zu helfen, die in eine Massenschlägerei verwickelt war und eine Kopfverletzung erlitten hatte. Dabei wurden auch die Beamten angegriffen, mit Flaschen beworfen und teils verletzt. 39 Personen, unter ihnen eine Frau, wurden festgenommen.

Die Verdächtigen, von ihnen laut Polizei nur zehn in Frankfurt wohnhaft, seien zwischen 17 und 23 Jahre alt, überwiegend „polizeilich bekannt“ und hätten „vorwiegend“ einen Migrationshintergrund.

Corona als Katalysator

Was ist da los? Warum kommt es immer wieder zu solchen Gewaltexzessen in deutschen Innenstädten? Und was hat das mit der Corona-Pandemie zu tun? Der Konfliktforscher Stefan Luft hat im Gespräch mit dem Deutschlandfunk einige Antworten auf diese Fragen gegeben.

„Der Corona-Sommer hat sicher als Katalysator gewirkt“, sagt der Politologe und Buchautor über die Krawalle. Gerade Migranten, die in engen Wohnverhältnissen lebten, seien auf öffentliche Plätze als Treffpunkte angewiesen, um ein Sozialleben führen zu können. Dazu dürften auch die Schließung von Clubs und Gaststätten beigetragen haben, so dass sich das Nachtleben vor allem auf wenige öffentliche Plätze verlagert hat.

Verhältnisse wie in Frankreich?

Luft sieht allerdings auch noch einen anderen Grund: Die Rassismusvorwürfe gegen die Polizei in den letzten Wochen. Der Konfliktforscher beklagt „eine gegen die Polizei gerichtete Stimmung, die natürlich auch durch Äußerungen aus der Politik, etwa wenn den Polizeien des Bundes und der Länder generell eine rassistische Haltung unterstellt wird.“

Zwar müsse die Polizei die genauen Tathintergründe ermitteln, doch vieles deute darauf hin, dass vor allem junge Männer mit muslimischen Migrationshintergrund an den Krawallen beteiligt waren. Wenn die von Polizeibeamten zum Verlassen eines Platzes aufgefordert werden würden, wirkten sich „sogenannte gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen“ aus, die bei muslimischen Männern verbreitet seien, und es komme zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Man müsse darauf aufpassen, dass sich diese angespannten Verhältnisse nicht wie in Frankreich verfestigten, wo es seit Jahrzehnten immer wieder aufflammende Krawalle gebe. Luft appelliert, offen über die Ursachen und die Tatverdächtigen zu reden. „Man darf die Ursachen nicht verschleiern. Man darf nicht sagen, bestimmte Themen dürfen nicht angesprochen werden, weil das unerwünschten politischen Gruppen nutzen würde. Wenn man so vorgeht, werden ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass die Probleme tatsächlich irgendwann außer Kontrolle geraten.“

