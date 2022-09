Bei den Linken machen sich viele Sorgen, ihre Partei könnte wieder das werden, was sie nach der Umbenennung von SED in PDS war – eine regionale ostdeutsche Kraft. Das hat sie sich in hohem Maße selbst zuzuschreiben. Schließlich präsentiert sich die Partei als bunte Mischung von Pragmatikern, die mitregieren wollen, sowie mehreren linksradikalen Sekten, denen die Reinheit der eigenen Lehre wichtiger ist als der Bezug zur Wirklichkeit, als Ansammlung von demokratischen Sozialisten und Kommunisten, von solchen, die Putin ein wenig kritisieren, und anderen, die sich noch immer am Kreml orientieren – wie in der guten alten DDR-Zeit.