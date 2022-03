Natürlich ist es nur eine Landtagswahl, natürlich ist das ganze Land in Kriegssorge, das stärkt die Kanzlerpartei, natürlich hat Amtsinhaber Tobias Hans (CDU) sich unlängst unglücklich verhalten. Und schließlich hat die Sozialdemokratie auch mit Anke Rehlinger eine Spitzenkandidatin, die so perfekt in das Saarbrücker Staatskanzleichen passt, wie vielleicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer vor ihr. Die Parteizugehörigkeit ist da nur zweitrangig, die Volksnähe ist gewiss viel entscheidender. Aber das ändert am großen Bild nichts, die Signalwirkung ist klar schwarz-weiß.