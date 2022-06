Nach der schnellen und geräuschlosen Einigung – zumindest der öffentlichen Wahrnehmung nach – soll sich keiner täuschen lassen. In Wahrheit wurde hart und auch „hartleibig“ verhandelt, wie ein Unterhändler berichtete. Es bleibt bei manifesten Unterschieden zwischen CDU und Grünen vor allem in der Verkehrspolitik, in gesellschaftspolitischen Fragen und letztlich auch in der Wirtschaftspolitik. Der Unterschied zu früher ist, dass die junge Riege aus Christdemokraten und Grünen sich menschlich gut bis sehr gut versteht – und vielleicht sogar ganz gerne miteinander ringt. Aber gerungen wurde schon. Manchmal bis tief in die Nacht – was bedeutet, nicht vor 3 Uhr gingen die Lichter aus.