17 Jahre später sieht es so aus, als rückte Neubaur endgültig in die erste Reihe der Landespolitik auf. Dass sie im neuen NRW-Kabinett einen Ministerposten und das Amt der Vize-Ministerpräsidentin in Anspruch nimmt, gilt als ausgemachte Sache. An der blonden Frau, die stets im schwarzen Outfit mit weißen Turnschuhen in Erscheinung tritt, die bislang über keinerlei Parlaments- oder Regierungserfahrung verfügt, führt in Düsseldorf wohl kein Weg mehr vorbei. Dabei ist die grüne Königsmacherin unüberhörbar keine Nordrhein-Westfälin, sondern stammt aus dem bayerischen Dorf Oberpeiching, 188 Einwohner. Die Mutter war Krankenschwester, blieb aber bei Mona Neubaur und ihrem Bruder daheim, der Vater war Justizbeamter. „Ich habe in meiner Kindheit immer gedacht, ich sei Ronja Räubertochter. Vor mir lag die gefühlt größte aller Welten, in der ich mich frei bewegen konnte.“ Mit ihrem älteren Bruder streift Neubaur stundenlang in der Natur umher. Als erstes Mädchen des Dorfes kommt sie aufs Gymnasium.