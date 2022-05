So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Hendrik Wüst (CDU), der aktuelle Ministerpräsident von NRW, hat es nicht leicht. Erst seit dem 27. Oktober 2021 hat er sein Amt inne. Das war wenig Zeit, um sich in seinem Bundesland als Landesvater zu etablieren und einen gehörigen Amtsbonus zu erarbeiten. Hinzu kommt die Tatsache, dass ihm die Niederlage seines Amtsvorgängers Armin Laschet (CDU) bei der letzten Bundestagswahl lange wie ein Stück Blei an den Füßen hing. Bei Amtsantritt erreichte seine Partei in den Umfragen nur noch 20 Prozent der Stimmen.

Gemessen daran sind die aktuellen Umfragewerte nahezu fulminant. In nur knapp einem halben Jahr ist es Wüst gelungen, seine Partei wieder auf Zustimmungswerte von knapp über 30 Prozent zu heben. Sie liegen damit in der Nähe jenes Wahlergebnisses von 33,0 Prozent aus dem Jahre 2017, das der CDU die Übernahme der Regierungsgeschäfte in einer Koalition mit der FDP ermöglichte. Damals wurde die Landes-CDU von hohen Zustimmungswerten der Bundes-CDU noch mitgezogen. Heute ist es eher umgekehrt.