„Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört“, sagte Altkanzler Willy Brandt am 10. November 1989 in Berlin anlässlich des Mauerfalls auf die Frage eines Journalisten, was denn nun in ihm vorginge. Das Land war damals von einer tiefen Sehnsucht nach Freiheit in Einigkeit erfasst. Für ein paar Jahre noch sollte zwar allerorten von „Ossis“ und „Wessis“ die Rede sein. Aber allseits herrschte Zuversicht vor, dass alles nur eine Frage der Zeit sei.

Doch der Wille zur Einigkeit scheint inzwischen aufgezehrt. Fast wirkt es, als hätte es die vergangenen drei Dekaden gar nicht gegeben. Am deutlichsten wird dies an den Umfragewerten der AfD: Im Westen erreicht die Rechtspartei um die 10 Prozent, manchmal liegen sie auch etwas darüber. Im Osten dagegen ist sie auf dem Weg zur bestimmenden Volkspartei. Egal wohin man blickt: Sie kommt laut Umfragen auf ungefähr 30 Prozent, manchmal sogar mehr. Und in den meisten ostdeutschen Ländern liegt sie damit auf Platz eins.