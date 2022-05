Für Le Monde steht fest: Der russische Überfall auf die Ukraine bedeutet das Ende der deutschen Ostpolitik, die mit den Schlagwörtern „Sonderbeziehung zu Moskau“ und „Suche nach Sicherheit“ verbunden war. Die in Warschau erscheinende, ebenfalls linksliberale Gazeta Wyborcza ist in ihrer Wortwahl weniger zimperlich: „Wunschdenken“ und „wirtschaftspolitischer Egoismus“ hätten die Ostpolitik geprägt. Kommentatoren in den beiden Nachbarländern, sind sich einig darin, dass das Zaudern der SPD bei der Unterstützung der Ukraine durch Rüstungsgüter Folge der „Legenden“ um die Ostpolitik ist, wie sie die sozialdemokratischen Spitzenleute erneut jüngst formuliert haben:

* Olaf Scholz: „Was die SPD auszeichnet, ist die klare Entspannungspolitik durch Brandt und Schmidt. Eine Politik, die möglich gemacht hat, dass der Eiserne Vorhang verschwindet, dass viele Länder Osteuropas die Demokratie gewinnen konnten und dass wir heute in der Europäischen Union vereint sind.“

* Saskia Esken: „Willy Brandt und Helmut Schmidt haben mit ihrer Politik der Aussöhnung und Entspannung die Weichen für den Fall des Eisernen Vorhangs gestellt.“

* Lars Klingbeil: „Egon Bahr war der Wegbereiter der Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt. Sein Einsatz führte zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas.“

Besonders an der Weichsel hält man diese Narration schlicht für Geschichtsklitterung, die Vorstellung, der Dialog zwischen Bonn und Moskau habe zum Fall der Berliner Mauer geführt, gilt als völlig abwegig. Auch an der Seine stößt das Geschichtsbild der SPD auf Widerspruch, und dies bereits seit Jahrzehnten: Schon Anfang der achtziger Jahre, nämlich nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan und der Zerschlagung der polnischen Demokratiebewegung um die Gewerkschaft Solidarność, bezeichneten französische Kommentatoren die Ostpolitik als zwar gut gemeintes, aber an der Realität gescheitertes Experiment.

Bahr warf der Solidarność vor, den Frieden in Europa riskiert zu haben

Die Solidarność hatte freie Wahlen sowie eine Abstimmung über die Zugehörigkeit Polens zum Warschauer Pakt gefordert und damit die Führung in Moskau herausgefordert. Dass streikende Arbeiter unter Bildern des polnischen Papstes Johannes Paul II. auf dem Gelände der Danziger Lenin-Werft vor einem Priester zur Beichte niederknieten, irritierte indes die westdeutschen Sozialdemokraten. Bundeskanzler Schmidt sah die Solidarność als Störfaktor an, er sagte dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand bei einem Kamingespräch: „Für Polen sehe ich nur noch zwei Lösungen. Die erste ist die rationale Lösung: Der Erzengel Michael hilft und bringt alles in Ordnung. Die zweite Lösung gehört in den Bereich des Wunders: Die Polen fangen wieder an zu arbeiten …“

Schmidt äußerte Verständnis dafür, dass der polnische Partei-, Regierungs- und Armeechef Wojciech Jaruzelski in enger Absprache mit dem Kreml am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht über das Land verhängte und rund 13.000 Oppositionelle verhaften ließ. Bahr warf wenige Wochen später der Solidarność sogar vor, den Frieden in Europa riskiert zu haben, da eine Destabilisierung der Volksrepublik Polen das Gleichgewicht der Militärblöcke gefährden würde. Er erklärte, die Grenze der Blöcke mitten durch Europa habe während der 37 Jahre seit dem Kriegsende 1945 den Frieden garantiert, sie werde auch die nächsten 37 Jahre bestehen bleiben – das wäre dann das Jahr 2019 gewesen. Es war keineswegs die letzte fundamentale Fehleinschätzung des Vordenkers der Ostpolitik.

Auch für Schmidt war das Gleichgewicht der Blöcke eine Friedensgarantie. In diesem Sinne stimmte er gegen heftigen Widerstand aus den eigenen Reihen der Nachrüstung der Nato zu, nachdem die Sowjetunion bei Mittelstreckenraketen ein deutliches Übergewicht erlangt hatte; doch förderte er gleichzeitig den Ausbau der westdeutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen. Schmidt stellte sich somit gegen das Weiße Haus in Washington, das die sowjetische Expansion in der Dritten Welt durch ein Wirtschaftsembargo eindämmen wollte.

Reagans Berliner Rede wurde als Kontrapunkt zur deutschen Ostpolitik begriffen

Der konservative US-Präsident Ronald Reagan setzte auf Konfrontation. Er nannte die Sowjetunion das „Reich des Bösen“ – und sorgte damit für Empörung unter den deutschen Linken. Er wurde der Kriegstreiberei beschuldigt, nachdem er ein utopisches Rüstungsprojekt angekündigt hatte, ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem. Der sowjetische Militärgeheimdienst GRU kam in seinen Analysen zum Ergebnis, dass Moskau diesem Projekt technologisch nichts entgegenzusetzen habe. Der neue sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow sah sich somit gezwungen, den Vorschlag Reagans anzunehmen, über einen Abbau des Raketenarsenals auf beiden Seiten zu verhandeln.

Zusätzlich übten die USA wirtschaftspolitischen Druck auf den Kreml aus: Zusammen mit den Saudis, mit denen sie gemeinsam den afghanischen Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer unterstützten, überschwemmten sie den Weltmarkt mit Erdöl. Infolge des Preisverfalls geriet die Wirtschaft der UdSSR in eine bedrohliche Schieflage, ein weiterer Grund für Gorbatschow, den Dialog mit dem Westen zu suchen – ein Kapitel, das in der heutigen Debatte über den Rohstoffexport als geostrategische Waffe kurioserweise überhaupt nicht vorkommt.

Als friedensgefährdende Provokation Reagans sah man in der deutschen Linken seinen Besuch in West-Berlin 1987 an. In seiner Rede vor der Berliner Mauer rief er: „Mister Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!“ In der polnischen und der tschechoslowakischen Untergrundpresse bekam Reagan sehr viel Lob für diese Rede. Sie wurde als Kontrapunkt zur deutschen Ostpolitik begriffen, die nach Meinung führender Dissidenten, darunter Adam Michnik in Warschau, Václav Havel in Prag und György Kónrad in Budapest, ihren zwangsweise zum Ostblock gehörenden Ländern das Recht auf politische Freiheit absprach. Reagan hatte somit auch die Perspektive einer deutschen Wiedervereinigung zum Thema gemacht.

Von diesem Ziel hatte die SPD allerdings seit dem Sturz Helmut Schmidts durch ein Misstrauensvotum 1982 immer mehr Abstand genommen. Willy Brandt erklärte, die Zweiteilung Deutschlands sei „eine späte Wiedergutmachung dafür, dass und wie von deutschem Boden Krieg ausgegangen war“. In seinen wenige Wochen vor dem Mauerfall erschienenen Memoiren schrieb er, das Gerede von der Wiedervereinigung sei eine „Lebenslüge“. Egon Bahr nannte es „Selbsttäuschung, Lüge, Heuchelei“ und forderte die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft, wofür ihn die sowjetische Presseagentur TASS lobte. Gerhard Schröder, der niedersächsische Oppositionsführer und spätere Bundeskanzler, befand, der Begriff „Wiedervereinigung“ sei „reaktionär und hochgradig gefährlich“.

Ein Reagan-Denkmal steht nicht in Berlin, sondern in Warschau

Unter dem Eindruck der Bilder vom 9. November 1989 änderte Willy Brandt seine Meinung, er sagte den berühmt gewordenen Satz: „Nun wächst zusammen, was zusammengehört.“ Doch Bahr befand fünf Tage nach dem Mauerfall, die Forderung nach einer Wiedervereinigung sei „politische Umweltverschmutzung“, und sprach erneut von „Lebenslüge“. Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine und spätere SPD-Vorsitzende machte sich über Spruchbänder mit dem Satz „Wir sind ein Volk“ lustig, die bei Demonstrationen in der DDR für Aufsehen sorgten: „Welch ein Schwachsinn!“ Auch Gorbatschow erklärte, dass Moskau fest zur DDR stehe.

Die Sache entschieden am 18. März 1990 die Wähler der DDR. Entgegen allen Voraussagen siegte bei den ersten freien Wahlen zur Volkskammer die von der CDU geführte „Allianz für Deutschland“, die einen raschen Anschluss der DDR an die Bundesrepublik forderte, mit großem Vorsprung. Nun erst begriff Gorbatschow, dass dieser Prozess nicht aufzuhalten war. Schon lange vor dem Fall der Berliner Mauer war ihm angesichts der Wirtschaftsprobleme und Sezessionsbestrebungen unter den Sowjetrepubliken die politische Initiative entglitten. Die nach dem Zerfall der UdSSR veröffentlichten Protokolle des Moskauer Politbüros belegen eindeutig, dass der militär- und wirtschaftspolitische Druck der Reagan-Administration zum Reformkurs Gorbatschows geführt hat – und nicht die deutsche Ostpolitik. Genauso hat er es selbst auch in seinen Memoiren dargestellt. Darin fand er auch lobende Worte für Reagan, diesem sei der Weltfrieden ebenfalls Herzensangelegenheit gewesen.

Für seine legendäre Aufforderung an „Mister Gorbatschow“, die Berliner Mauer einzureißen, bekam Reagan sogar ein Denkmal – es steht allerdings nicht in Berlin, sondern in Warschau. An der Weichsel wird zwar anerkannt, dass die Ostpolitik zu einem Dialog zwischen westdeutschen und polnischen Intellektuellen geführt hat, doch hätten die Kredite für die Parteiregime den Sowjetblock stabilisiert und somit die Teilung Europas zementiert, auch habe das vor einem halben Jahrhundert beschlossene große Erdgas-Röhren-Geschäft zur Finanzierung der sowjetischen Hochrüstung beigetragen. Polnische Kommentatoren haben durchaus Verständnis dafür, dass nach den beiden von deutschem Boden ausgegangenen Weltkriegen heute Frieden für die deutsche Gesellschaft das höchste Gut ist. Doch sollten die Deutschen auch anerkennen, dass es für lange unterdrückte Völker die politische Freiheit ist. Sie seien bereit, dafür mit der Waffe in der Hand zu kämpfen, so wie früher die Polen in einer Reihe von Aufständen gegen russische und deutsche Besatzer, so wie heute die Ukraine gegen brutale russische Invasoren.