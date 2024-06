„Es muss aufhören?! Es muss aufhören?! ... Es muss anfangen, wir müssen eine bürgerliche Klimapolitik anpacken!“ Mit diesen Worten eröffnete Andreas Rödder, Leiter der bürgerlichen Denkfabrik R21, die klimapolitische Tagung des ursprünglich in München ansässigen Thinktanks im großen Seminarsaal des DBB Forums in Berlin. Die Kritik in dieser Anspielung, das macht der 56-jährige Historiker deutlich, richtet sich gegen Carolin Emckes Aussage von Anfang Juni, in der diese unter anderem gefordert hatte, den öffentlichen Diskurs mit Kritikern der gegenwärtigen Klimapolitik zu unterbinden.

Konträr zu dieser Forderung versucht nun die 2021 gegründete Denkfabrik „Republik21“ der Debatte um das Klima einen neuen Anstrich zu verpassen. In der polarisierten Welt der Klimapolitik soll ein Mittelweg eingeschlagen werden, um einen kostenminimierenden Kompromiss zu finden. Dabei leugnet man bei R21 die faktische Klimaerwärmung nicht. Stattdessen versuche man, den zu erwartenden Klimaschaden mit den ökonomischen Kosten der Emissionsneutralität ins Verhältnis zu setzen, um eine realistische marktwirtschaftliche Alternative für das Subventionsland Deutschland zu bieten, erklärt der ehemalige Vice Chairman von J.P. Morgan, Martin Wiesmann.

Laut dem Standpunkt des Expertenrats ist die bisherige Klimapolitik Deutschlands als gescheitert zu betrachten. Die globalen Emissionen seinen von westlichen Bemühungen weitgehend unbeeinflusst geblieben und hätten sich lediglich nach Südostasien verlagert, während die Kosten der Energiewende schon lange nicht mehr zu tragen seien. Auch das Argument der Vorbildfunktion verliere jegliche Bedeutung vor dem Hintergrund, dass Deutschland anderen Ländern in seinem jetzigen Zustand allenfalls als Negativbeispiel für ein umweltorientiertes Industrieland dienen könne.

Vor allem der Zerfall der ostdeutschen Industrie hat zum Emissionsrückgang beigetragen

So erklärt Joachim Weimann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Magdeburg und Vorsitzender des R21-Expertenrats, wie die Investitionen in beispielsweise Solaranlagen für Privathaushalte durch den emissionsintensiven Fertigungsprozess in China kaum Treibhausgase einsparen. Gleichzeitig stehen aber durch die Vermischung der Systeme den Kohle- und Gaskraftwerken wiederum mehr Emissionszertifikate zur Verfügung, was in zahlreichen Praxisfällen bedeutet, dass der Ausstoß insgesamt sogar erhöht wird. Was wie ein perfides Beispiel klingen mag, sei jedoch die Realität unzähliger Klimabemühungen und zeige eine bittere Ironie in der Bilanz der letzten 20 Jahre. Da es dem Klima reichlich egal sei, wo auf dem Erdball die Treibhausgase freigesetzt werden, bringe es überhaupt nichts, die fossilen Kapazitäten im eigenen Land zurückzubauen, wenn diese dann im gleichen Maße oder häufig sogar ineffizienter auf der anderen Seite der Welt wieder aufgebaut werden.

Selbst den inländischen Emissionsrückgang von rund 25 Prozent seit 1995 betrachtet man bei R21 als weitgehend irreführend. So habe neben der Umstellung von ineffizienten Kohlekraftwerken auf effizientere Gaskraftwerke vor allem der Zerfall der ostdeutschen Industrie zu diesem Rückgang beigetragen, was man bestenfalls als „Low hanging fruit“ bezeichnen könne und kein replizierbares Konzept zur Verfolgung globaler Klimaziele sei. Die Emissionseinsparungen von dedizierten Klimaprojekten seien dazu im direkten Vergleich vernachlässigbar.

Die Lösung sieht Weimann in einem radikalen Umdenken in Sachen Klimasubventionen und Eingriffen in den freien Markt und fordert einen „Befreiungsschlag“ für die deutsche Klimapolitik. Man solle sich vom deutschen Alleingang verabschieden, stattdessen soll ein alle Sektoren übergreifender Emissionshandel auf europäischer Ebene das zentrale Instrument der Emissionsbekämpfung werden. Angesichts dessen, dass Deutschland global gerade einmal 2 Prozent der Emissionen produziere, müsse man effektivere Verhandlungsstrategien zur klimapolitischen Priorität machen. Durch diesen „Befreiungsschlag“ könne man nicht nur Energie- und Rohstoffpreise stabilisieren, sondern zeitgleich auch bitter nötige Ressourcen freimachen, welche dann entweder anderen Investitionsbereichen zur Verfügung stünden oder für eine vorbeugende Klimawandelfolgenbekämpfung eingesetzt werden könnten. Letzteres werde, wegen der irrationalen Klima-Endzeitvorstellungen, in der medialen Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert.

Grüne Politik von nicht-grünen Parteien

Auf mehreren folgenden Podiumsdiskussionen setzten sich rund ein Dutzend Gastredner aus Wirtschaft und Politik kritisch mit der zeitgenössischen Klimapolitik sowie dem zuvor präsentierten Standpunkt des Expertenrats auseinander. Zwar überwiegend dem konservativ-freiheitlichen Lager zuzuordnen, hatten auch einige mutige Referenten die Einladung der Denkfabrik angenommen, welche in einzelnen Punkten oder grundsätzlich die Haltung der R21 nicht teilen, beziehungsweise sogar von sich selbst behaupten, dem „links-grünen“ Lager nahezustehen.

So hatte unter anderem auch der CDU-Politiker Jens Spahn einiges am vollständig marktwirtschaftlichen Ansatz des Expertenrats auszusetzen, stimmte jedoch zu, dass der deutsche Staat sich deutlich zu übergriffig in das Marktgeschehen einmische, und zeigte sich überaus erfreut über die Initiative, die Klimadebatte von einem neuen Standpunkt aus anzugehen. Auch sonst stieß das Motto „Befreiungsschlag“ insgesamt trotz unterschwelliger Meinungsverschiedenheiten auf große Resonanz, besonders im Publikum, zum großen Teil bestehend aus Unternehmern und Vertretern von Interessenverbänden, welche die Auswirkungen der deutschen Klimapolitik zurzeit am eigenen Leib spüren.

Es ist eindeutig, dass sich in der breiten Mitte ein gewisser Überdruss gegenüber der aktuellen Klimapolitik eingestellt hat. Um es in die Worte eines der Referenten zu fassen: Es sei eines der größten Probleme in Deutschland, dass man grüne Politik von nicht-grünen Parteien bekomme, was Frustration in der bürgerlichen Mitte auslöse, die ihren Wohlstand schwinden und sich mit aufkommenden Abstiegsängsten konfrontiert sieht. Dieses wachsende Lager holt die R21 mit einer angenehmen und enthusiastischen Frische ab; ganz ohne illusorische Träume von grünen Wirtschaftswundern überzeugt sie mit einem entspannten Realismus – ändern, was man ändern kann, mit Gelassenheit ertragen, was man nicht ändern kann!

Allerdings wird deutlich, dass man sich auch hier noch nicht wirklich traut, das Kind beim Namen zu nennen. So lautet die Kernbilanz, welche man von diesem Donnerstagabend mitnehmen kann, dass die Kosten, den Klimawandel aufzuhalten, zum jetzigen Zeitpunkt schlichtweg zu groß sind, gleichzeitig der Einfluss Deutschlands und Europas in Anbetracht des schwindenden Anteils an der Weltwirtschaft zu klein ist, um insgesamt eine rationale Klimapolitik verfolgen zu können, welche auch nur ansatzweise die geforderten Klimaziele ansteuert. Stattdessen muss man sich zurücknehmen und wirklich nachhaltige globale Lösungen finden, ohne dabei das eigene Land zum Vorteil der Konkurrenten zu deindustrialisieren.