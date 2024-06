Jüngst ging ein Videomitschnitt von einer gut besuchten Diskussionsveranstaltung viral. Dort saß ein älterer weißer Mann auf dem Podium und ereiferte sich in rechter Rhetorik: „Wir müssen aufhören in Pro- und Contra-Veranstaltungen zu gehen. Das ist eine Rahmung, in der unsere guten Ideen in eine falsche Balance zu den bösen Ideen gebracht werden. Ich möchte dazu aufrufen, dass niemand mehr an einer Veranstaltung teilnimmt, bei der es Pro und Contra gibt.“ Applaus unterbricht ihn an dieser Stelle.

Daraufhin steigerte sich der Redner weiter zu einem empörten Ton: „Es muss aufhören!“ Um dann seine Begründung anzufügen: „Es wird uns vorgemacht, es gäbe zu allen Fragen gleichermaßen vernünftige sich widersprechende Positionen. Das ist einfach Bullshit! Wir müssen es abschaffen!“ Da der Applaus nicht enden will, wiederholt der Redner seinen Ruf noch einige Male: „Wir müssen es abschaffen!“ Seine Botschaft war eindeutig: Die Meinungsvielfalt ist falsch, denn es gibt nur eine richtige Meinung. Wer mit jemandem spricht, der eine abweichende Meinung hat, der glaubt an Meinungsvielfalt und „Das muss aufhören!“

Der Aufschrei in den Medien war gewaltig. Schnell war das Urteil gefällt: Der Faschismus hat sein wahres Gesicht gezeigt. Die Tagesschau machte den Rede-Ausschnitt zum Top-Thema des Tages. Der Kanzler war entsetzt über die Fratze des Totalitären. Nancy Faeser kündigte ein weiteres Gesetzespaket zum Schutz der Demokratie an. Und die Grünen ziehen mit dem Motto „Wir sind Viele! Wir sind Vielfalt!“ in den nächsten Wahlkampf.

Grundwerte der freien Gesellschaft

Warum Sie davon gar nichts mitbekommen haben? Diese Rede hat kein alter weißer Mann gehalten und der Redner gehört auch nicht zur AfD, sondern diese Sätze wurden vor wenigen Tagen von Carolin Emcke auf der Republica (Eigenschreibweise: re:publica) gesagt. Die Rednerin ist die Ikone des woken Deutschland und die Republica gilt als Marktplatz der woken Internetcommunity.

Die andächtige Gemeinde, die bei den Emcke-Sätzen in jubelnden Beifall ausbricht, feiert dort die Messe der menschgewordenen moralischen Hybris. Schaut man sich den Videomitschnitt an, staunt man, wie verzückt sich das linksliberale Milieu an seiner eigenen Vortrefflichkeit berauscht. Die Selbstverzauberung der Wohlgesinnten ist so weit fortgeschritten, dass sie die Grundwerte der freien Gesellschaft als Bedrohung abschaffen wollen.

Der gefährliche Anti-Islamismus

Wie konnte es so weit kommen und was könnte noch dagegen helfen? Das woke Denken verfolgt seit jeher einen doppelten Standard. Wenn ein SPD-Abgeordneter beim Plakatieren angegriffen wird, ist das ein Top-Thema, das das ganze Land empört. Wird aber der Islamkritiker Michael Stürzenberger von einem Islamisten mehrfach mit einem Messer verletzt, so wird das woke Milieu in einen Ausnahmezustand der Doppelmoral versetzt. Die größte Sorge gilt jetzt nicht den Hinterbliebenen des getöteten Polizisten oder dem im Krankenhaus liegenden Stürzenberger. Die größte Sorge besteht darin, dass nun die Falschen davon profitieren könnten. So wird als erstes ein Protestmarsch gegen Rechts initiiert.

Wie verquer die doppelmoralische Argumentation werden kann, bewies ein langer Beitrag im 3sat-Magazin „Kulturzeit“, der die Täter-Opfer-Umkehr in einer Dreistigkeit angewendet hat, dass jeder Internet-Troll neidisch werden müsste. Dort wurde ein Experte zu der „rechtsextremen und islamfeindlichen“ Organisation Pax Europa befragt, der zutreffend feststellte, dass Stürzenberger schon lange vor dem politischen Islam und seiner Gewaltbereitschaft gewarnt habe. Doch die Schlussfolgerung, die der Beitrag daraus zieht, besteht nicht in der naheliegenden Erkenntnis, dass Stürzenberger nun selbst als Opfer des Islamismus zum Beweis seiner These geworden ist, sondern er kommt zu dem gegenteiligen Schluss.

Stell Dir vor, Carolin Emcke ist Deine Lehrerin und Du hast gerade, ihrer Meinung nach, einen Fehler gemacht…😰



pic.twitter.com/WK7YfedAw3 — Hasso Mansfeld 🇪🇺 (@rasenspiesser) June 6, 2024

Das Attentat des Islamisten dient nur zum Beweis, wie gefährlich der Anti-Islamismus ist. Das Attentat ist also nicht gefährlich für die Verletzten und Getöteten, sondern es ist gefährlich, da es von Rechten als Argument genutzt werden kann. Da Pax Europa vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und Stürzenberger sich in rechten Medien geäußert hat, ist er kein Opfer, sondern ein Hetzer, der seine Tat selbst provoziert hat.

Strategie der Dethematisierung

In einem Vergewaltigungsprozess läuft diese Täter-Opfer-Umkehr unter dem Motto: Der Rock war zu kurz. Die Frau soll damit den Täter provoziert haben und trägt darum Mitschuld. Dass diese Argumentation nicht mehr möglich ist, gilt als gesellschaftlicher Fortschritt. Dass eben diese Argumentation vom woken Milieu genutzt wird, wenn Opfer und Täter nicht in sein Weltbild passen, zeigt, wie unmoralisch ihre Doppelmoral ist.

Die nächste Stufe der Doppelmoral hat Carolin Emcke auf der Republica erklommen. Es soll nun nicht mehr nur die Gewalt gegen die Bösen als unschön aber selbst verschuldet bewertet werden, sondern es sollen auch diejenigen mit der falschen Meinung aus dem gewaltfreien Raum der Diskussion ausgeschlossen werden. Ab jetzt gilt für die Bösen, dass sie selber Schuld haben, wenn Islamisten ihnen Messer in die Kehle rammen. Hätten sie sich nicht so islamkritisch geäußert, wäre ihnen das nicht passiert. Und geht es nach der Predigerin der einzigen Wahrheit, dann sollen alle, die nicht ihrer Wahrheit folgen, nicht mehr gehört werden.

Für diese Forderung gibt es in der Soziologie ein kompliziertes Wort: Dethematisierung. Damit ist gemeint, dass man die andere Meinung am besten dadurch unschädlich macht, indem man sie ignoriert. Man verweigert dem Anderen den Dialog. Dann kann nicht mehr das bessere Argument überzeugen, sondern es gewinnt derjenige, der über die größere Öffentlichkeit verfügt, und wer darüber entscheiden darf, was hier Thema wird und was nicht. Die Behauptung einer Kontaktschuld, wenn man mit den Falschen gesehen wird, und die Forderung nach einer „Brandmauer“ sind die robusten Formen der Dethematisierung. Es handelt sich bei dieser Strategie also um eine Machttechnik der gerade herrschenden Eliten.

Ein entlarvender Einblick

Die Gatekeeper der Medien in Zeiten vor dem Internet hatten die Macht, darüber zu entscheiden, was sie öffentlich machen und was nicht. Das Internet hat diese Macht der Medien demokratisiert. Dass auf der Republica, die eine Konferenz der digitalen Gesellschaft sein will, die Strategie einer alten Medien-Elite gepredigt wird, und dass diese nostalgische Herrschaft als erstrebenswert gefeiert wird, gewährt einen entlarvenden Einblick.

Es ist für die neue Elite offensichtlich ein großes Ärgernis, dass jetzt jeder mitreden kann. Und so entpuppt sich ihr Eintreten für Demokratie und Meinungsfreiheit als weiterer Baustein in ihrer Doppelmoral. Meinungsvielfalt wird solange verteidigt, wie alle dasselbe meinen wie die Guten. Sollte es zu Abweichungen kommen, dann wählt man wieder das alte Mittel der Ausgrenzung. Oder in den Worten von Carolin Emcke: „Das Pro und Contra, das muss aufhören!“

Ein gruseliges Zeugnis

Die Meinungshomogenität im ÖRR bietet alltägliches Anschauungsmaterial für die Methode der Dethematisierung. Die massenhaften sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht wurden tagelang ignoriert, ein paar xenophobe Party-Gröler auf Sylt sind Top-Thema in allen Nachrichten. Sollte die Realität doch einmal zu laut werden und das Totschweigen nicht mehr möglich sein, bleibt noch die robuste Anwendung der doppelten Standards. Dann kommen solche tendenziösen Beiträge wie der zu Stürzenberger heraus, in denen zwar ein Islamist als Gewalttäter vorkommt, das eigentlich Böse aber nicht bei ihm, sondern bei seinem Kritiker liegt.

Der euphorische Applaus für die Rede von Carolin Emcke ist gruseliges Zeugnis dieser Feier der Doppelmoral. Man behauptet, die Demokratie verteidigen zu müssen, und fordert zugleich, dass es keine zwei Meinungen mehr geben dürfe. So viel Widersinn kann man sich als nicht-woker Zeitgenosse gar nicht ausdenken. Wenn es also ein Video gibt, über das sich das demokratische Deutschland erregen müsste, dann ist es nicht eines, auf dem verpixelte Betrunkene fremdenfeindliche Sprüche grölen. Sondern dann wäre es dieser Mitschnitt, auf dem die Vordenkerin des woken Milieus zu ihrer Gemeinde spricht und dabei unter großer Zustimmung die Abschaffung des Widerspruchs fordert.

An der Meinungsfreiheit nicht interessiert

Dieses Video steht in einer ganzen Reihe von Aussagen, in denen die aktuellen Eliten die Geduld mit dem störrischen Volk zu verlieren scheinen. Demokratie war solange willkommen, wie die Gedanken der Herrschenden auch die herrschenden Gedanken waren. Doch in den meinungspluralen Zeiten weht der Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die autoritäre Art, wie die woken Eliten auf den Gegenwind reagieren, enttarnt ihre Weltanschauung als anti-demokratisch und führt ihren Moralismus der doppelten Standards vor.

Dass sogar Eliten-Kritik, die lange als Kennzeichen linken Bewusstseins galt, inzwischen als rechts gilt, kann nur noch als ohnmächtiger Versuch verstanden werden, die eigenen Privilegien zu retten. Je reflexartiger die Kritiker des woken Autoritarismus alles als „rechts“ diffamieren, was ihnen missfällt, desto mehr wird sichtbar, dass die „Guten“ keine Argumente haben, sondern nur noch das Machtmittel des Ausschlusses kennen.

Der Beitrag von Emcke zeigt, dass sie weder an der Demokratie noch an der Meinungsfreiheit interessiert ist. Ihre Weltanschauung ist so einfach wie die aller Autoritären: Es soll kein Pro und Contra geben. Es soll allein ihre Wahrheit herrschen. Dass diese reaktionäre Botschaft nicht häufiger enttarnt wird, liegt an dem Trick des woken Milieus, sich als progressiv und moralisch gut zu inszenieren. Um hinter dem Schleier der Tugendsignale den reaktionären Gehalt zu erkennen, ist es hilfreich, sich einen anderen Redner vorzustellen, der die gleichen Sätze sagt. Dass bei der einen gelobt wird, was bei dem anderen zur sozialen Ächtung führen würde, offenbart, wie weit die Macht der doppelten Standards reicht.