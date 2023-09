So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Ende Juni erscheint von ihm „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Im März 2020 erlebte die Bundesrepublik eine Aussetzung fundamentaler Grundrechte, wie sie zuvor kaum einer für möglich gehalten hätte: Ausgangssperren wurden verhängt, Menschen durften sich nicht einmal in Privatwohnungen treffen, Geschäfte mussten schließen, ebenso Schulen und Kindergärten, Kultureinrichtungen mussten ihren Betrieb einstellen, der Besuch in Altenheimen, Hospizen und Krankenhäusern wurde untersagt. Selbst das Sitzen auf Parkbänken war in einigen Bundesländern zeitweise untersagt.

Begründet wurde dieses Vorgehen mit einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite, verursacht durch das SARS-CoV-2. Sehr bald, spätestens im Laufe des Mais, zeichnete sich anhand der zunehmend verfügbaren Daten und Statistiken ab, dass das Virus für Kinder, Jugendliche und durchschnittliche Erwachsene in der Regel keine Gefahr darstellt. Doch da hatte sich schon ein Diskurs etabliert, der jede Diskussion um eine Beendigung des restriktiven Corona-Regimes als menschenverachtend etikettierte. Und mit Unmenschen braucht man nicht einmal zu diskutieren. Die Kanzlerin höchstselbst verbat sich jede Debatte und echauffierte sich über „Öffnungsdiskussionsorgien“.