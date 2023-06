Führungen linker Parteien in Regierungsverantwortung müssen sich in solchen Situationen immer verhalten wie katholische Geistliche in einer Messe. In dem Bewusstsein, dass die Schäfchen der eigenen Gemeinde ganz unterschiedliche Sichten auf die Welt haben, wird das Gemeinsame in der Predigt durch Ausflüge in transzendente Welten gestiftet. Dort, wo es nur um den Himmel geht und man nicht mit den irdischen Herausforderungen konfrontiert ist, lässt sich leicht Konsens stiften.