Öko-Partei vor der Spaltung? - Der grüne Albtraum

Mit dem ersten Regierungsbeteiligung der Grünen verschwanden die sogenannten Fundis in der Versenkung. Nun tauchen sie wieder auf. Diesmal in Gestalt von radikalen Klimaaktivisten. Aber auch in der Migrationsfrage droht eine Zerreißprobe. Der Albtraum der Grünen, eine radikale grünalternative Parteigründung, nimmt am politischen Horizont Gestalt an.