Die Wochen der Wahrheit begannen am 12. Februar mit der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, irrtümlich von den Grünen zuvor als mühelos zu gewinnendes Heimspiel eingeschätzt, setzten sich fort in einem nationalen Aufschrei über Robert Habecks Herumgestümper an der künftigen Ausstattung aller privaten und öffentlichen Gebäude mit einer Heizungsanlage, ein Aufschrei, an dem hinterher, so Habeck, natürlich nur das Fehlen einer „gemeinsamen Umsetzungsgeschichte“ schuld war, unzureichendes Framing also und Mangel eines positiven Engagements der Medien.