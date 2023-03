Es war nicht die einzige Empörungstirade, die in Richtung des FDP-Vorstandsmitglieds Wolfgang Kubicki aus den Reihen der JuLis zu vernehmen war, als diese sich vergangenes Wochenende zum Bundeskongress in Halle an der Saale trafen. Wie unter anderem der Spiegel zu berichten weiß, fielen noch weitere Sätze von weiteren JuLis, darunter: „Jemand, der einen Wirtschaftsminister, der ein Tempolimit will, vergleicht mit einem Kriegsverbrecher, hat in unserem Parteivorstand nichts mehr zu suchen.“ Oder auch: „Das Zitat von Kubicki ist einer Rechtsstaatspartei nicht würdig.“