Es ist eine würdevolle, mit sanftem Humor gespickte Rede, die König Charles III. an diesem Donnerstag im Bundestag gehalten hat. Sollte jemand erwartet haben, der britische Monarch werde sich dezidiert zu politischen Themen äußern, liegt das an einer mangelnden Kenntnis der Anforderungen eines hochsensiblen Protokolls – und könnte zu entsprechenden Enttäuschungen geführt haben. Tatsächlich ging Charles neben seinem Bekenntnis zur deutsch-britischen Freundschaft aber tatsächlich auf einen heiklen Punkt ein: den Ukrainekrieg.

Natürlich wählte er auch hier seine Worte mit Bedacht, ließ aber keinen Zweifel daran, dass er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zutiefst ablehnt und missbilligt. Der Konflikt habe zu „unvorstellbarem menschlichen Leid“ geführt, so der König in seiner in weiten Teilen auf Deutsch gehaltenen Rede. Die Unterstützung der Ukraine durch Großbritannien und durch die Bundesrepublik im ukrainischen Freiheitskampf würdigte Charles als einen Akt der Verteidigung Europas und der Demokratie – und lobte vor diesem Hintergrund die Einigkeit der Europäer. Deutschland und das Vereinigte Königreich hätten als größte europäische Geberländer eine „Führungsrolle“ auf diesem Gebiet übernommen. Olaf Scholz, dem hier immer wieder Zögerlichkeit vorgeworfen worden war, wird diese Passage besonders gefallen haben. Zumal Charles die Deutschen auch noch ausdrücklich für ihren „Mut“ lobte, derart umfangreich geholfen zu haben. Der Bundeskanzler wirkte denn auch sichtlich berührt.

Dank für deutsche Anteilnahme am Tod der Queen

Ansonsten ging Charles wie erwartet auf die jahrhundertealten Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien ein, erinnerte an die von seinem Landsmann Norman Foster entworfene gläserne Reichstagskuppel, die ein Symbol sei für die Transparenz des Parlaments. Und er dankte den Deutschen ausdrücklich für ihre Anteilnahme und ihre vielen Beileidsbekundungen aus Anlass des Todes seiner Mutter im September vorigen Jahres. Damals war sogar das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jack illuminiert worden. Elisabeth II. habe sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unermüdlich und aus tiefster Überzeugung für die deutsch-britische Aussöhnung eingesetzt und auf diese Weise „einen besonderen Platz in den Herzen der Deutschen erobert“, so Charles, dessen Rede an dieser Stelle vom Applaus der anwesenden Bundestagsabgeordneten sowie des amtierenden Bundespräsidenten Steinmeier und zweier seiner Vorgänger, nämlich Joachim Gauck und Christian Wulff, unterbrochen wurde.

König Charles III., der im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal in Deutschland zu Besuch war, erwähnte seine zahlreichen persönlichen Beziehungen zur Bundesrepublik – ebenso wie die Hanse, welche schon im Mittelalter den Warenaustausch zwischen Deutschen und Engländern ermöglicht und damit das Fundament für Wohlstandszuwächse auf beiden Seiten gelegt habe. Ob das eine versteckte Kritik am Austritt Großbritanniens aus der EU war, ist Interpretationssache. Den Brexit selbst nannte Charles jedenfalls nicht. Stattdessen ging er auf die wechselseitige Wertschätzung der jeweiligen Kulturen ein: etwa auf den aus Halle an der Saale stammenden Georg Friedrich Händel, der einen wesentlichen Teil seines Werkes in London komponierte und als Brite verstarb. Oder auf William Shakespeare, zu dessen Ehren die erste Shakespeare-Gesellschaft überhaupt in Weimar gegründet wurde.

Miss Sophie darf nicht fehlen

Der König, der schon am Vorabend beim Festbankett in Schloss Bellevue den Gästen dafür gedankt hatte, dass sie mit ihrer Anwesenheit dafür gesorgt hätten, dass dies kein „Dinner for one“ werde, nahm an diesem Donnerstag einen weiteren Anlauf in Richtung „Miss Sophie“: Dieser (eigentlich nur in Deutschland bekannte) Fernseh-Sketch bilde zwar nicht die Realität des modernen Großbritannien ab, habe auf seine Weise jedoch zur Völkerverständigung beigetragen. So sei das umgekehrt auch der Fall mit den Auftritten des deutschen Stand-up-Komikers Henning Wehn auf der Insel (den wiederum hierzulande wohl nur die Wenigsten kennen). Auch der Maler William Turner fand Erwähnung in des Königs Rede, dessen Anfang des 19. Jahrhunderts entstandene Rhein-Bilder viele Briten dazu animiert hätten, den „deutschen Strom“ zu bereisen.

Am Ende seiner Rede hob Charles die Bedeutung der deutsch-britischen Wissenschaftskooperationen etwa auf dem Gebiet der Wasserstoffwirtschaft und der Windenergieerzeugung hervor und nannte in diesem Zusammenhang ein deutsches Unternehmen, das in London Straßenlaternen zu Ladestationen umrüste sowie strombetriebene London-Taxis, die auf den Berliner Straßen unterwegs seien. Erwähnenswert ist auch, dass der britische Monarch zum Schluss seiner Rede vor dem deutschen Bundestag sehr eindringlich bekundete, nur durch „Einfallsreichtum“ könnten die ökologischen Probleme der Gegenwart gelöst werden. Konsequent war es dann, dass er seinen Auftritt vor dem deutschen Parlament mit dem Appell an ein „unermüdliches Streben nach einer besseren Zukunft“ schloss.

Für die Beziehungen zwischen beiden Ländern ist der derzeitige Staatsbesuch des britischen Königs jedenfalls ein Glücksfall. Charles III. steht seiner Mutter bei der deutsch-britischen Verständigung in nichts nach. Gerade in schwierigen Zeiten ist das viel wert.