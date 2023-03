Salutschüsse am Flughafen, „God Save the King“ am Brandenburger Tor: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben am Mittwochnachmittag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Erstmals war der Ort des Empfangs für einen Staatsgast am Brandenburger Tor.

Die Sicherheitskontrolle vor dem Brandenburger Tor erinnerte an Flughafen-Sicherheitschecks. In einem eigens aufgestellten, blauen Zelt unter den Linden wurden die Fans der Royals und ihr Gepäck durchleuchtet. Denn jede Art von Flaschen und gefährliche Gegenstände waren polizeilich verboten. Die Schlange erstreckte sich noch beim eigentlichen Einlassschluss um 13:30 Uhr fast bis zur Komischen Oper. Einige der Wartenden erklärten, sie wären bereits seit 10 Uhr vor Ort, andere gaben wegen der Wartezeit enttäuscht auf.

900 Beamte im Einsatz

Die Polizei war sowieso omnipräsent, rund 900 Beamte aus Berlin waren im Einsatz. Für die Sicherheit des Königspaares waren Spezialeinheiten des deutschen Bundeskriminalamts und Leibwächter aus Großbritannien zuständig. Auch zahlreiche Sprengstoff-Spürhunde waren im Einsatz, um Orte und Fahrzeuge zu untersuchen.

In den Seitenstraße standen Mannschaftswagen in Reihe, und auch die Bundeswehr war mit mehreren Wachbatallionen in der Straße vor dem Hotel Adlon vertreten. Alle sonstigen Zugänge waren gesperrt, sodass die Polizisten einigen Passanten immer wieder den erlaubten Weg erklären mussten. Auf eine solche Nachfrage erklärte ein Beamter, der Weg gehe nur ganz außen rum.

King Charles and Queen Consort greeted warmly by German President Frank-Walter Steinmeier and wife Elke Budenbender at Brandenburg Gate, in Berlin. pic.twitter.com/go1L6WlwvN — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 29, 2023

Dadurch war der Zugang Unter den Linden der Fixpunkt für alle mäjestätsbegeisterten Besucher. Denn als normaler Fußgänger konnte man maximal bis zur Wilhelmstraße vordringen. Immer wieder wurden einige Glückliche, mit einem blauen Band ausgestattet, von Polizisten auf den Pariser Platz geführt. Links und rechts vom Brandenburger Tor waren die Zuschauerbereiche vorgesehen, in deren Mitte der zeremonielle Empfang stattfinden sollte.

Foto: Felix Huber

Auf allen Plätzen vor dem und rund um das Brandenburger Tor waren prominent drei Fahnen gehisst. Der Union Jack, die deutsche Flagge und die der EU. Ein Zeichen dafür, dass der Staatsempfang auch die seit dem Brexit unterkühlte Deutsch-Britische Beziehung verbessern soll. Diese Absicht betonte vor Ort auch eine Reporterin der BBC.

Eine gelungene Generalprobe

Das Medieninteresse war enorm, in den vorderen Reihen tummelten sich Reporter und Fernseh-Kameras. Eine Reporterin des kanadischen Fernsehens suchte nach Engländern, die mit ihr über ihre Gefühle hinsichtlich des Staatsbesuches durch ihren König sprechen sollten. Sie musste nicht lange suchen, denn die vorderen Reihen sammelten sich Engländer, die in Berlin leben und sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Bereits um 13 Uhr marschierte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr und das Wachbataillon des Verteidigungsministeriums vor dem Brandenburger Tor auf. Sie sollten später noch bei dem Empfang mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spielen. Eine durchaus gelungene Generalprobe, die mit regem Interesse der Schaulustigen quittiert wurde.

Foto: Felix Huber

Dann trat gespannte Stille ein

Das Publikum: bunt durchmischt. Zwischen vielen englischen Muttersprachlern und älteren Anhängern der Königsfamilie waren auch Schulklassen und viele junge Erwachsene. Ein Sprechwagen der Berliner Polizei ermahnte die Anwesenden, nicht auf der Fahrbahn zu stehen und den Weg zu räumen. Angesichts der dicht gedrängten Masse ein schwieriges Unterfangen. An den Absperrungen auf der Wilhelmstraße standen die Menschen fast bis zu den Häuserwänden.

Unter den Anwesenden herrschte allerdings Unklarheit darüber, wann genau der royale Besuch eintreffen würde. Manche hatten ihn um 14 Uhr erwartet, mussten allerdings bis 16 Uhr geduldig sein. Immer wieder liefen auch Menschen vorbei, die sich über die Absperrungen wunderten und offensichtlich nichts vom hohen Besuch wussten. Ein junger Mann fragte einen Polizisten, ob und warum es keinen Weg direkt über den Pariser Platz gebe.

Als sich dann gegen 15 Uhr abzeichnete, dass Charles und Camilla auf dem Weg waren, trat gespannte Stille ein. Es war wie das Warten auf einen Pop-Star. Bei jedem vorbeifahrenden Auto wurden Handys gezückt und wurde der Atem angehalten. Als dann schließlich nach einem Konvoi schwarzer Transporter der britische König eintraf, winkte er kurz im Vorbeifahren. Nach der formellen Begrüßung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hörten beide Staatsoberhäupter gemeinsam die britische und deutsche Hymne und schritten an den aufgereihten Soldaten vorbei. Ein gelungener Auftakt für den dreitägigen Besuch.