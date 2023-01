So erreichen Sie Tessa Szyszkowitz:

Am 31. Januar 2020 um 23 Uhr war es soweit: Das Vereinigte Königreich trat offiziell aus der EU aus. Downing Street war in den Farben des Union Jack angestrahlt, eine Uhr wurde auf die Fassade des Regierungssitzes projiziert, überzeugte Brexit-Fans wie Nigel Farage, einen „Happy Brexit Day“-Anstecker am Revers, versammelten sich auf dem Parlamentsplatz und fieberten beim Countdown mit.

Boris Johnson aber mischte sich nicht unter jene, die sich seinem Brexitprojekt mit Herz und Seele verschrieben hatten. Der Premierminister ließ hinter der verschlossenen Tür von Downing Street 10 seinem Team englischen Spritzwein servieren. Ganz so, als wollte er nicht triumphieren. Oder als hätte er bereits erkannt, dass der Brexit in Wirklichkeit kein Grund zum Feiern war.