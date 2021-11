Einen kleinen Wink in Richtung dieser Kollegen gab Gottschalk gleich am Anfang seines bemerkenswerten Comebacks am Samstagabend. Das ZDF, unter dessen Mitarbeitern sich einige Sendungsbewusste als Speerspitze des geschlechtergerechten Sprechens verstehen, feierte das 40. Jubiläum der eigentlich 2014 abgesetzten Wettsendung mit einer Wiederauferstehung. Ob er denn gendern würde, witzelte Gottschalk zur Begrüßung: „Natürlich. Wetten die, wetten der, wetten dass.“