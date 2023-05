So erreichen Sie Daniel Gräber:

Beamtete Staatssekretäre sind normalerweise Ingenieure im Maschinenraum der Macht, die auf dem Oberdeck nur diskret in Erscheinung treten. Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ist das inzwischen anders. Wen Robert Habeck als Nachfolger des über die Trauzeugenaffäre gestürzten Agora-Energiewende-Staatssekretärs Patrick Graichen auswählt, war in den vergangenen Tagen Topthema in Berlin. Denn es ist Habecks letzter Versuch, seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Einer Schlinge, die er sich selbst um den Hals gelegt hat.

Der mit großen Ambitionen und reichlich Vorschusslorbeeren gestartete Wirtschaftsminister und Vizekanzler ist ob seiner Kopf-durch-die-Wand-Klimapolitik, seines schlechten Krisenmanagements und seiner bisherigen Personalauswahl mittlerweile zur Belastung für die gesamte Ampelkoalition geworden. Auch in seiner eigenen Partei verliert der einstige Grünen-Liebling an Rückhalt. Seine Rivalin Annalena Baerbock lauert nur auf Habecks nächsten Fehler.