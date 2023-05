Weil die bündnisgrüne Ämterpatronage im und um das Bundeswirtschaftsministerium herum sich inzwischen weder bestreiten noch schönreden lässt, versuchen es Robert Habeck und seine Parteifreunde noch einmal mit der alten Methode. Die Verteidigungslinie in der Causa Graichen wird also mit dem Argument bestritten: Wer die Grünen kritisiert und ihnen politisch nicht alles durchgehen lässt, will in Wahrheit den Klimaschutz verhindern und setzt damit letztlich den Fortbestand der Menschheit aufs Spiel.

Diesen propagandistischen Ansatz verfolgt die Partei schon ziemlich lange, und weil er letztlich auf das nackte Überleben des Homo sapiens rekurriert, galt er ebenso lange als unhinterfragbar und geradezu axiomatisch. In diesen Tagen aber lässt sich wie unter einem Brennglas beobachten, dass das grüne Endzeit-Narrativ nicht mehr verfängt – weil nicht nur in Sachen Familienfilz derart groteske Fehler gemacht werden, dass selbst die öffentlich-rechtlichen Medien kaum noch ihre eingeübte Begeisterung für die Grünen aufrecht erhalten mögen.