Es war der wohl wichtigste Wahlsonntag vor der nächsten Bundestagswahl: In Bayern und in Hessen haben die Bürgerinnen und Bürger am 8. Oktober über ihre künftige Landesregierung abgestimmt und die Amtsinhaber bestätigt. Markus Söder bleibt Ministerpräsident in Bayern, während Boris Rhein seinen Posten fulminant in Hessen verteidigen konnte. So weit, so unspektakulär? Ganz und gar nicht.



Denn in beiden Bundesländern ging es letztlich auch um die große Berliner Politik. SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser etwa holte das historisch schlechteste Ergebnis ihrer Partei in Hessen, während die FDP, bekanntermaßen Teil der Ampelregierung im Bund, in Hessen nur haarscharf die Fünf-Prozent-Hürde schaffte, in Bayern jedoch nicht. Und auch die Grünen haben hier wie dort Stimmen verloren. Eine klare Abwahl der Ampelkoalition.



Alexander Marguier, Dorothee Bär, Hugo Müller-Vogg und Klaus Ernst (v.l.) / Kivvon



Aber auch der Wahlsieg der CSU (ebenfalls mit dem historisch schlechtesten Ergebnis) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich politisch etwas bewegt im Land. Denn die großen Wahlgewinner heißen Freie Wähler (FW) und AfD. In Bayern wurden die FW zweitstärkste Kraft vor der AfD und den Grünen. In beiden Bundesländern konnte die AfD deutlich zulegen. Welche Lehren müssen die etablierten Parteien also aus diesen Wahlen ziehen? Braucht es eine dringende Kurskorrektur der Ampel, insbesondere bei der Migrationspolitik? Und was geschieht eigentlich mit Wahlverliererin Nancy Faeser?



Darüber habe ich in Berlin mit Dorothee Bär (CSU), Klaus Ernst (Die Linke) und dem Cicero-Autor und ehemaligen FAZ-Herausgeber Hugo Müller-Vogg diskutiert. Während Bär ihren Parteichef Markus Söder trotz erneuter Stimmenverluste als bayerischen Ministerpräsidenten lobt, betont Klaus Ernst, dass er einer neuen Partei von Sahra Wagenknecht beitreten würde, da sich Die Linke zu sehr verabschiedet habe von ihren einstigen Kernthemen (und jetzt auch aus dem hessischen Landtag). Und für Müller-Vogg steht mit Blick auf den Ausgang der Hessenwahl fest: Nancy Faeser darf wohl trotzdem bleiben – aber nur, weil Olaf Scholz derzeit keine Alternativen für das Bundesinnenministerium habe.



Das Gespräch wurde am 10. Oktober 2023 in den Studios von Kivvon als Cicero Hard Talk aufgezeichnet. Das dazugehörige Video können Sie hier ansehen oder auf dem Kivvon-Kanal.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

