Grund genug, sich endlich zu bewegen, hatten die Koalitionäre reichlich. Schließlich hatte die Flüchtlingskrise in beiden Wahlen die landespolitischen Themen überlagert. Das Ergebnis war aus Sicht der Regierenden verheerend. In Bayern kamen die Ampel-Parteien zusammen gerade noch auf 26 Prozent, in Hessen auf 35 Prozent. SPD, Grüne und FDP erreichten im einstigen rot-grünen Vorzeigeland zusammen noch so viel wie die CDU allein. Da hat das Wahlvolk sein vernichtendes Urteil gesprochen.