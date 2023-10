In München wird nochmal mobil gemacht. Am Mittwoch vor der Landtagswahl trifft sich, gemessen an der bayerischen Bevölkerungszahl, ein Promillepoutpourri aus Künstlern und Prominenten zu einer Demonstration mit dem Titel „Zammreißen – Bayern gegen Rechts“ in der Innenstadt. Laut Polizeiangaben kommen 35.000 Menschen. Und auf großen Wahlkampfplakaten sind die bayerischen Grünen-Chefs Katharina Schulze und Florian Hartmann zu sehen, die mit ihren Händen ein Herzchen formen. „Wähl Herz statt Hetze“ steht darauf und „Stopp den Rechtsrutsch“.

Gegen welches „Rechts“ in München demonstriert wird und vor welchem „Rechtsrutsch“ die Grünen warnen, liegt auf der Hand: Alles rechts des linksgrünen Milieus ist eben „rechts“, wozu die CSU, mit denen die Grünen eigentlich gerne regieren würden, genauso gehören soll wie die Freien Wähler und selbstverständlich auch die AfD. Insbesondere die Wahlkampfplakate der Grünen setzen dabei auf Gefühl statt Argumente und beschwören etwas herauf, was genau genommen gar nicht droht; jedenfalls nicht derart, dass man gleich großplakatig davor warnen müsste.