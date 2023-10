Um Punkt 18 Uhr, als im Saal 2 des bayerischen Landtags, wo sich die Freien Wähler an diesem Sonntag einquartiert haben, die ersten Prognosen über den Bildschirm flackern, ist die Freude fast ein bisschen verhalten. Bis zu 17 Prozent wurden den Freien Wählern in mancher Umfrage vor der Landtagswahl bescheinigt. Laut ersten Prognosen sind es „nur“ 14 Prozent, später am Abend werden es in den Hochrechnungen dann immerhin noch über 15 Prozent. Gleichwohl geht die Partei als klarer Sieger aus dieser Landtagswahl hervor, konnte als einzige Partei – neben der AfD – im Vergleich zu vor fünf Jahren deutlich zulegen. Damals holten die Freien Wähler 11,6 Prozent (amtliches Endergebnis).