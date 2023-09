Nachdem die Bundesinnenministerin in der vorvergangenen Woche zwei Befragungen zum Fall Arne Schönbohm im Innenausschuss mit teilweise zweifelhafter Begründung hatte verstreichen lassen, waren die Erwartungen natürlich hoch. Doch Neues förderte die heutige Ausschusssitzung, diesmal in Anwesenheit Nancy Faesers (SPD), nicht zutage. Es ist vielmehr so: Die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bezeichnete sie als einen ganz normalen Vorgang; Schönbohm wurde bekanntlich im Nachgang aus Verlegenheit zum Präsidenten der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung gemacht.

Es steht der Verdacht im Raum, die Bundesinnenministerin habe sich im vorigen Oktober vom Fernsehmoderator Jan Böhmermann instrumentalisieren lassen; in dessen ZDF-Sendung „Magazin Royale“ waren Schönbohm dubiose Kontakte zu russischen Sicherheitskreisen vorgeworfen worden – allerdings, wie sich später herausstellen sollte, ohne Substanz. Ein von Schönbohm gegen sich selbst beantragtes Disziplinarverfahren konnte mangels Substanz denn auch gar nicht erst eingeleitet werden.

Faeser, SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen, steht wegen der Affäre Schönbohm unter Druck und ist um Schadensbegrenzung bemüht. Wobei ihr zufolge ja überhaupt kein Schaden entstanden ist, weil es sich angeblich eben um jenen „normalen Vorgang“ handele – der aber tatsächlich erhebliche Zweifel an der Lauterkeit der Ministerin und ihres Umfeldes aufkommen lässt. So hatte etwa eine Staatssekretärin Faesers relativ kurz vor Ausstrahlung der umstrittenen Sendung mit Böhmermann Kontakt. Die ganze Sache ist ohnehin noch längst nicht ausgestanden, weil Schönbohm sowohl gegen die Innenministerin als auch gegen das ZDF gerichtlich vorgehen will.

Im Fall Schönbohm bleibt es bei Geraune

Insofern ging es für Faeser heute in erster Linie darum, sich kurz vor der Hessenwahl aus der Schusslinie zu stellen. Ihr Argumentationsmuster geht dabei wie folgt: Die Böhmermann-Sendung sei überhaupt nicht der eigentliche Grund für Schönbohms Abberufung gewesen; vielmehr habe es schon zuvor fachliche Differenzen und Zweifel an der Amtsführung des BSI-Präsidenten gegeben. So trug sie es im Anschluss an die Ausschusssitzung auch während der von ihr mitgeleiteten Regierungsbefragung vor. Die offenbar stark aufgebauschte ZDF-Berichterstattung wäre demnach nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte (zumal wegen des Ukrainekriegs eine verschärfte Sicherheitslage geherrscht habe).

Die Ungereimtheiten in dieser ministeriellen Lesart konnte Faeser allerdings nicht ausräumen. Denn es müssten ja schwerwiegende Fehlschritte Schönbohms vorgelegen haben, um ihn zu versetzen – und damit würden implizit die Vorwürfe Böhmermanns gegen ihn gewissermaßen offiziell anerkannt. Welche es waren, dazu war aber auch heute nichts zu vernehmen. Es bleibt ein Geraune, das aber eine massive Diskreditierung des Beamten Schönbohm zur Folge hat – weswegen dieser wiederum dem Ministerium eine Verletzung der Fürsorgepflicht vorwirft.

Des Weiteren stellt sich die Frage: Wenn Schönbohm als Chef der deutschen Cybersicherheitsbehörde (und damit als Träger der höchsten Geheimhaltungsstufe) ein Sicherheitsrisiko gewesen sein soll, hätte er dann nicht von einem Sondereinsatzkommando aus seinem damaligen Dienstsitz abgeholt werden müssen, anstatt ihn einfach nach Hause zu schicken? Vor diesem Hintergrund waren Faesers Auftritte im Plenum wie im Ausschuss mehr als unbefriedigend; sie selbst hofft darauf, jetzt im Fall Schönbohm wenigstens bis zum 8. Oktober in Ruhe gelassen zu werden. Zumal ihr Wahlkampf ohnehin schon mehr als unglücklich verläuft.

So hatte etwa an diesem Dienstag die Bild-Zeitung groß darüber berichtet, Faesers Hessen-SPD wolle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bereits nach sechs Monaten des Aufenthalts in der Bundesrepublik das (kommunale) Wahlrecht zuerkennen. Flugs ruderten Ministerin und Partei zurück mit dem Begründung, den Sozialdemokraten sei beim Verfassen ihres Wahlprogramms ein „redaktioneller Fehler“ unterlaufen: Anstatt „Monaten“ hätte es „Jahre“ heißen sollen. Das mag so sein oder nicht, in der Bevölkerung muss angesichts solcher Böcke der Eindruck kolossaler Unprofessionalität entstehen. Und es geht dabei ja auch noch um das ohnehin höchst brisante Thema Migration, für das Faeser in der Bundesregierung die Hauptverantwortung trägt. Die irreguläre Zuwanderung erreicht unter ihrer Amtsführung jedenfalls neue Höchststände, was man der Bundesinnenministerin zwar gewiss nicht allein anlasten kann. Aber eine souveräne Figur macht sie als Krisenbewältigerin eben keineswegs.

Olaf Scholz würde Faeser lieber früher als später loswerden

Auch das wurde bei der heutigen Regierungsbefragung wieder mehr als deutlich. Mit für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbaren Argumenten verteidigte Nancy Faeser die Tatsache, dass es an der deutsch-polnischen Grenze mit Schleierfahndungen getan sein soll, während es zu Österreich hin stationäre Grenzkontrollen gebe. Kritikern aus den Reihen der Unionsparteien und der AfD warf sie vor, „Ängste zu schüren“ – und zwar wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, da selbst der Bundespräsident höchstpersönlich davon spricht, die Belastungsgrenze Deutschlands in Sachen Flüchtlinge sei erreicht, und gleichzeitig für strengere Kontrollen an den Außengrenzen der EU plädiert.

Die Bundesinnenministerin hingegen blieb weitgehend vage und sprach von einer „Neuaufstellung in der Migrationspolitik“. Diese Neuaufstellung wird den Bürgern dieses Landes allerdings schon seit mindestens sieben Jahren in Aussicht gestellt. Übrigens dürfte nach praktisch einhelliger Meinung von Fachleuten auch das großspurig verkündete neue EU-Asylpaket wenig bis nichts an der aktuellen Lage ändern.

Kurzum: Nancy Faeser wirkt knapp zwei Wochen vor der Hessenwahl, aus der sie als künftige Landesmutter hervorgehen möchte, heillos überfordert. Das wichtige Bundesministerium, welches ihr von der SPD überantwortet wurde, um dort einen Promi-Bonus gegen Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) ansammeln zu können, hat sich als Falle erwiesen. Für sie läuft es nach zwei Jahren an der Spitze des Ministeriums nämlich auf einen Malus hinaus – und zwar nicht nur mit Blick auf Hessen, sondern auch für die SPD-geführte Bundesregierung und den Kanzler Olaf Scholz. Man kann davon ausgehen, dass er Faeser lieber früher als später los wäre. Ob er jedoch die Kraft aufbringt, sie nach dem 8. Oktober dazu zu verdonnern, als SPD-Oppositionschefin in Wiesbaden zu bleiben, wird sich zeigen. Sonst käme die ohnehin schon Glücklose nach verlorener Landtagswahl wie ein begossener Pudel zurück nach Berlin.

Angela Merkel hatte ihrem Umweltminister Norbert Röttgen nach dessen vergeigter NRW-Wahl die Rückkehr ins Bundeskabinett verweigert. Von Scholz heißt es ja immer, er nehme sich ein Vorbild am Machtkalkül der früheren Bundeskanzlerin. Mit Blick auf Nancy Faeser wäre das jedenfalls mehr als angebracht.