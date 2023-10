Die Kanzlerpartei SPD wiederum fällt in Bayern mit dem jüngsten Ergebnis in die Kategorie „Sonstige“, indem sie ihre Einstelligkeit von vor fünf Jahren (damals 9,7 Prozent) noch einmal souverän unterboten hat; auch in Hessen haben die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser das Kunststück vollbracht, ihr ohnehin schon schlechtes Resultat von 2018 (damals waren es 19,8 Prozent bei einem Minus von knapp elf Punkten) . Sogar für die Grünen, die Ampel-Partei mit dem grundsätzlich stabilsten Elektorat, ging es sowohl in Bayern wie auch in Hessen bergab.