Beginnen wir bei der Kapitulation der Wehrmacht. Gefragt, warum sie im Mai nicht am Empfang der russischen Botschaft anlässlich des Jahrestages des Sieges über Deutschland teilgenommen habe, antwortete Alice Weidel in einem Fernsehinterview: „Ich habe natürlich für mich entschieden – das ist eine persönliche Entscheidung gewesen –, aus politischen Gründen daran nicht teilzunehmen. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe – auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters –, daran nicht teilzunehmen.“