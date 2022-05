Dieses Ergebnis der nordrhein-westfälischen Landtagswahl macht den Ampelkoalitionären im Bund das Regieren natürlich nicht leichter: SPD und FDP verlieren im bevölkerungsreichsten Bundesland massiv an Zustimmung, während die Grünen als große Gewinner aus diesem Wahltag herausgehen. Warum ist das so? Wer profiliert sich hier auf Kosten von wem? Und passen Rot, Grün und Gelb wirklich so gut zusammen, wie es deren Protagonisten mit der Überschrift ihres Koalitionsvertrags („Mehr Fortschritt wagen“) glauben machen wollten? Darum ging es am Sonntagabend natürlich auch in der Sendung von Anne Will. Und allein die Tatsache, dass in der Runde nicht ein einziger Landespolitiker aus Nordrhein-Westfalen vertreten war, macht die bundespolitische Bedeutung des jüngsten Urnengangs deutlich. Oder hat man in Wills Talkshow-Redaktion einfach kein Interesse an landespolitischen Themen?

Um NRW ging es in der Debatten-Nachbereitung dieser Landtagswahl jedenfalls bloß am Rande. Und mit dem CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn stammte denn auch nur ein einziger Teilnehmer aus dem Bundesland, das am Sonntag ja offiziell im Fokus stand. Die anderen Gäste haben ihre Wurzeln in Baden-Württemberg (Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang), in Niedersachsen (SPD-Chef Lars Klingbeil und der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr) oder in Berlin (Zeit-Journalistin Mariam Lau). Immerhin Anne Will selbst ist gebürtige Kölnerin, aber das machte sich auch nicht wirklich bemerkbar. Kurzum: Es drehte sich einzig und allein darum, was das Wahlverhalten der Nordrhein-Westfalen für die Berliner Bubble bedeutet und welche Koalitionsoptionen dem Wahlsieger Hendrik Wüst (CDU) vor diesem Hintergrund jetzt offen stehen. Am Schluss wurde auch noch ein bisschen über die Inflation diskutiert.