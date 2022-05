Das sich abzeichnende Ergebnis der so genannten „kleinen Bundestagswahl“ in Nordrhein-Westfalen ist auch eine parteipolitische Zeitenwende. Mehrere Überraschungen zeichnen sich ab. Es bahnt sich ein starker Sieg des amtierenden Ministerpräsidenten Henrik Wüst und seiner CDU an. Zugleich aber wird die schwarz-gelbe Landesregierung abgewählt, weil die FDP bei den Wählern deutlich an Zuspruch verliert. Die SPD wiederum verbucht ihr schlechtestes Ergebnis seit 1947 – in ihrem einstigen Stammland. Die Milieubindung schwächt sich weiter ab. Der immer noch neue SPD-Kanzler Olaf Scholz zieht offenbar seine Genossen und Genossinnen an Rhein und Ruhr im Ansehen mit hinab. Die Grünen ficht das hingegen nicht an. Sie gewinnen in Nordrhein-Westfalen deutlich.

Es könnte also zu der bisher ungewöhnlichen Konstellation kommen, dass ein CDU-Ministerpräsident im Amt bestätigt wird, nur eben von Gelb auf Grün gewechselt hat. Diese Option, die nach der Aufholjagd von Wüst in den zurückliegenden Monaten im Raum stand, eine schwarz-grüne Regierung im größten deutschen Bundesland, hat die Wähler an den Urnen weder auf der konservativen Seite noch im grünen Lager geschreckt. Vielmehr zeichnet sich ab, dass Schwarz-Grün die Paarung der Herzen werden könnte. Erstmals seit 1962 würde an Rhein und Ruhr dann eine CDU-geführte Landesregierung zwei Wahlperioden in Folge an der Macht bleiben können.