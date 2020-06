Sie meinen die These von Parteichefin Saskia Esken, die deutsche Polizei habe ein strukturelles Rassismusproblem. Zuspitzen gehört doch dazu. Sie haben auch mal gesagt, Lehrer seien „faule Säcke“.

Das lässt sich nicht vergleichen. Hier geht es um ein eminent politisches Thema, bei dem der SPD lange Jahre zu wenig Kompetenz zugebilligt wurde. Das hat sich seit Otto Schily geändert. Leute wie der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius stehen in seiner Tradition. Insofern bin ich ihm auch dankbar, dass er Frau Esken zum Besuch einer Polizeiakademie bewegt hat und sie eingesehen hat, dass sie auf dem falschen Dampfer war.



„Law and order is a Labour issue“, hat Tony Blair einst gesagt, zu Deutsch in etwa „Recht und Ordnung sind Sache der Sozialdemokratie“.

Absolut. Deshalb sollte man in der Kinderschänderdebatte auch keine juristisch zu spitzfindigen Positionen einnehmen. Da braucht es klare Worte und harte Strafen.



Sie haben es einst so formuliert: „Weg­sperren – und zwar für immer“.

Das war von mir im Jahr 2001 bewusst drastisch formuliert worden. Die Leute haben sofort verstanden, was damit gemeint ist.



Mit wem an der Spitze sollten die Sozialdemokraten 2021 in den Bundestagswahlkampf ziehen: mit Rolf Mützenich oder Olaf Scholz?

Beides respektable Persönlichkeiten. Ich würde andere hinzufügen, wie etwa Hubertus Heil und Manuela Schwesig. Mein Rat ist, ein Team von bis zu fünf Leuten zu bilden, und eine oder einer muss die Nummer eins sein. Hans-Jochen Vogel hat das seinerzeit übrigens ähnlich organisiert.



Sie selbst haben immer eher nach dem Highlander-Prinzip agiert: Es kann nur einen geben. Mich erstaunt, dass Sie den Parteilinken Rolf Mützenich gleichberechtigt behandeln mit Olaf Scholz, der eher Ihr Zepter weiterträgt.

Ich habe Rolf Mützenich als jemanden kennengelernt, der die Fraktion sehr gut führt. Das kann man nur, wenn man nicht stur einer ideologischen Position anhängt.



Erhoffen Sie sich von Mützenich eine konziliantere Position gegenüber Russland?

Nein. Ich wüsste auch nicht, ob die beiden sich da unterscheiden. Bei Rolf Mützenich finde ich sein differenziertes Verhältnis zur Nato-Führungsmacht Amerika bemerkenswert. Da kann ich ihm durchaus folgen.



Die nächste Currywurst also zu den USA und den bevorstehenden Wahlen?

Gern. Wobei ich, so viel sei verraten, befürchte, dass Trump wiedergewählt wird.