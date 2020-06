Das Integrationsmärchen - Rassismus-Keule als Mittel zur Einschüchterung

Die Debatte um Rassismus in Deutschland geht am Kern vorbei. Warum werden die Themen Migration und Zuwanderung ausgeklammert? Weil sich so leichter Schuldgefühle erzeugen lassen und linke Politik durchsetzen lässt?