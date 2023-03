Langsam wird es eng für Christian Lindner und seine FDP. Seit Gründung der Ampel hagelt es bei allen Wahlen empfindliche Niederlagen. Offenbar steht der gemeine liberale Wähler nicht so sehr auf staatlich finanzierte Petzportale gegen „Antifeminismus“ oder hält die Geschlechtsänderung per bloßem Sprechakt für nicht ganz so bedeutungsvoll wie selbst FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann. Liberale Wähler erwarten wohl einfach bloß liberale Politik, also eine gelungene Mischung aus Freiheit, Eigenverantwortung und wirtschaftlicher Vernunft.

Wie sehr das liberale Reh angeschossen ist, ist seit der Wahlniederlage in Berlin mit Händen zu greifen. Plötzlich stemmen sich die Liberalen entschlossen gegen ein Total-Aus des Verbrennungsmotors und wollen auch über das Verbot von Öl- und Gasheizungen noch einmal reden. Offenbar hat man begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Aber Lindner hat in dieser Woche ein weiteres Signal eigener Schwäche ausgesendet: Er will die Eckwerte für den Bundeshaushalt für das Jahr 2024 später verabschieden. Erst müsse noch einmal im Kabinett über die „finanziellen Realitäten“ gesprochen werden, sagte er der dpa.