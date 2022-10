„Was ist eine Frau? Was ist ein Mann?“: Über diese Frage ist ein heftiger Streit entbrannt. Die Bundesregierung zum Beispiel will im Laufe des Jahres 2023 das sogenannte „Selbstbestimmungsgesetz“ verabschieden. Künftig soll jeder Bürger via reinem Sprechakt seinen Geschlechtseintrag ändern lassen können. Bei Minderjähren dürfte die Zustimmung der Eltern reichen. Im Gegenzug soll das „Transsexuellengesetz“ gestrichen werden, das dafür bestimmte Hürden vorsieht, psychologische Gutachten etwa. Dieses wird von Kritikern und Betroffenen als nicht mehr zeitgemäß empfunden.

Was auf den ersten Blick nach radikal-liberaler Gesellschaftspolitik klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als erster, aber entscheidender Schritt in ein postfaktisches Geschlechtersystem, in dem Begriffe wie Mann und Frau nur noch relativ wären. Und weil damit weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft einhergehen würden, regt sich starker Widerstand gegen den identitätspolitischen Kurs der Ampelregierung. Aber auch gegen allzu unkritische Berichterstattung über Trans- und Intersexualität in den Medien und die blinde Übernahme von Narrativen, die von Queer- und Transaktivisten gestreut werden.

An vorderster Front kämpft seit geraumer Zeit etwa Eva Engelken. Jüngst ist ihr Buch mit dem Titel „Trans*innen. Nein, danke! – Warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben“ erschienen. Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht die Volljuristin und Wirtschaftsjournalistin mit Ben Krischke über das Frausein, ihre Kritik an den Grünen, denen sie im Jahr 2018 beigetreten ist, und liest abschließend einen kurzen Abschnitt aus ihrem Buch über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen von operativen Maßnahmen im Sinne einer Geschlechtsangleichung („Transitionen“) vor.

„Ich habe Verständnis für jeden Mann, der sich wünscht, eine Frau zu sein“, sagt Engelken etwa. „Ich halte aber gleichzeitig die Axiome und die Suggestionen der Genderideologie für ganz fatal.“ Engelken fürchtet etwa, dass ein transaffirmatives Klima dazu führen könnte, dass sich immer mehr junge Menschen für einen Transweg entscheiden, der gar nicht der ihre ist. Und sie stört sich daran, dass jeder Mann, der sich als Frau fühlt, auch gleichzeitig eine sein soll. Engelken sagt, Männer sollen gerne Lippenstift, Nagellack und Röcke tragen. Daraus aber bitte nicht ableiten, eine Frau zu sein: „Das ist einfach nur übergriffig und letztendlich sehr frauenfeindlich.“



Das Gespräch wurde am 24. Oktober 2022 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

