Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Aversion gegen Gender-Gaga? Fall für die Meldestelle. Kritik an der aggressiven Transgender-Lobby und deren Finanzierung? Fall für die Meldestelle. Zweifel an „Aufklärungsunterricht“ für Elfjährige über Hormongaben und operative Geschlechtsumwandlungen? Fall für die Meldestelle. Teilnahme an einer „Demo für alle“ zur Verteidigung eines traditionellen Ehe- und Familienbildes? Fall für die Meldestelle.

Es genügen ein im Sinne der Initiatoren falscher Kommentar in einem Internet-Forum oder ein skandalöser, offen getragener Sticker gegen Gluckser und Sternchen, um „auffällig“ zu werden und in diese neue Art von Kriminalstatistik einzufließen, die ihre Daten aus eben jener „Meldestelle Antifeminismus“ schöpfen will, wie sie am 1. Februar unter der Regie der umstrittenen Amadeo-Antonio-Stiftung online gegangen ist.

Angesprochen fühlen darf sich jeder, der nach Meinung der Urheber nicht links genug ist, denn „Antifeminismus kommt in bürgerlich-konservativen, in christlichen und sogar linken Kreisen vor“. Ideell und finanziell gefördert wurde das Vorhaben nach unbestrittenen Medienberichten bereits 2022 mit 133.000 Euro Steuergeld von „Bundesfamilienministerin“ Lisa Paus. Die Grüne, vor nicht einmal einem Jahr angetreten, den von ihrer ebenfalls an sich selbst gescheiterten Vorgängerin Anne Spiegel angerichteten Scherbenhaufen aufzukehren, festigt so ihren Ruf als Problembärin der Bundesregierung („Meisterin Petz“) und baut ihn aus. Gar nicht so einfach: Die Konkurrenz im Kabinett Scholz ist bekanntlich stark. Deshalb gilt unter der neuen Chefin jetzt erst recht: Was schief gehen kann, geht schief. Und zwar nicht etwa aus Versehen, sondern, wie wir sehen werden, mit Absicht und Anlauf.

Eigentlich, so die subkutane Botschaft der „Meldestelle“ und ihrer Unterstützerinnen, müssten die hier beispielhaft aufgeführten Verstöße gegen das Weltbild radikaler Linker und Grüner längst strafbar sein und als Offizialdelikt von speziellen Staatsanwaltschaften verfolgt und angeklagt werden. Unglücklicherweise existiert – im Moment jedenfalls noch – so etwas wie eine „Strafbarkeitsgrenze“, ein Begriff, den Frau Paus und die von ihr liebevoll gepamperte Amadeo-Antonio-Stiftung am liebsten auslöschen würden.

Warnung vor bösen Sprüchen

Alternativ wäre es natürlich noch schöner, die vermeintlichen Vorkämpferinnen gegen das, was sie unter Frauenfeindlichkeit verstehen, könnten nach eigenem Gutdünken diese Strafbarkeitsgrenze endlich selbst neu justieren, um derzeit noch lediglich semikriminelle Vorfälle mit Stumpf und Stiel auszurotten. Solange dies nicht möglich ist, unter anderem wegen eines uneinsichtigen Bundesjustizministers aus den Reihen der FDP, soll als Notlösung diese Meldestelle herhalten. Beispiele für meldewürdiges Fehlverhalten im Wortlaut:

Medien benutzen antifeministische Narrative und Begriffe oder verbreiten Verschwörungserzählungen, zum Beispiel über eine vermeintliche „Homo- und Translobby“ oder „Gender-Ideologie“

Parteien und ihre Mitglieder verbreiten rassistische Falschaussagen, zum Beispiel zu geschlechtsspezifischer Gewalt

Instrumentalisierung von Themen für eine antifeministische Agenda (zum Beispiel vermeintlicher „Kindesschutz“ mit queerfeindlichen Narrativen)

Wissenschaftler*innen der Gender Studies werden diffamiert, zum Beispiel als „unwissenschaftlich“, „Geldverschwendung“ et cetera

In Internetforen werden antifeministische Sprüche ausgetauscht

Organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache

Die Initiatorinnen sehen das dank ihrer Meldestelle gewonnene „Wissen“ über derartige Umtriebe – ganz schlimm: Initiativen für Volksabstimmungen gegen amtliche Sprachverhunzung wie nun in Hamburg – auch als „Grundlage“ für die Schulung von Polizei und Justiz. Laut Tagesspiegel sollen in einer „Chronik“ die Namen von Prominenten, bekannten Journalisten und Medien oder Vereinen veröffentlicht werden können, die sich nach dem Verständnis des Ministeriums antifeministisch äußern, etwa „bestimmte Personen abwerten“. Kommentar des Spiegel-Autors René Pfister: „Denken Sie ab sofort also lieber zweimal nach, bevor Sie Gendersterne oder Initiativen der Ministerin kritisieren.“

Anonymisiert werden die „Täter“ nach Recherchen des Tagesspiegel nur, „wenn es sich um nicht in der Öffentlichkeit stehende Privatpersonen handelt“ – eine Darstellung, die die Stiftung inzwischen dementiert.

CSU-Verriss: „Das Paus’sche Petz-Portal“

Die Reaktionen auf das fortschrittliche Projekt fielen nicht ganz so enthusiastisch aus wie von den Initiatoren erwartet. Sicher: Wenn weiße Männer wie Spiegel-Journalist Pfister („Schöner petzen mit Lisa Paus“) 33 Jahre nach Abwicklung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit mit einer gewissen Fassungslosigkeit auf die Erfindung dieser Meldestelle reagieren, findet das die Ministerin zwar unschön, hält es aber noch für verkraftbar. Weniger gelassen reagierten Lisa Paus und die Amadeo-Antonio-Stiftung aber auf harsche Kritik von Frauen, etwa Dorothee Bär (CSU):

Denunzieren und Diffamieren auf Staatskosten: Die Bundesfamilienministerin hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. Sie schämt sich nicht, zur vermeintlichen Stärkung unserer Demokratie eine Kultur des Anschwärzens zu fördern. Damit lässt sie jegliche Sensibilität dafür vermissen, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich gefährdet und spaltet. Sexismus, Anfeindungen gegen Frauen, menschenfeindliche Angriffe, all das geht natürlich gar nicht. Aber mit Steuergeldern eine Stiftung zu stärken, die eine Meldestelle zum Denunzieren und Diffamieren betreibt und die zudem über 20 Jahre von einer ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiterin der Stasi geführt wurde, geht noch weniger. Das Paus'sche Petz-Portal als politische Strategie gegen Antifeminismus ist ein Armutszeugnis für die grüne Frauenministerin und ein Witz im Kampf gegen Hass und Hetze in diesem Land.

„TäterInnendaten“ und andere Kritikpunkte

Der mehrheitlich von Frauen getragene Protest gegen die neue Meldestelle veranlasste die Ministerin mittlerweile zu einer „Klarstellung“. Lisa Paus versicherte, die Amadeo-Antonio-Stiftung werde korrekt arbeiten und sei eigentlich harmlos:

Die Behauptungen, sie rufe zum Denunzieren auf, sind falsch.

Die gemeldeten Fälle werden ausnahmslos anonymisiert.

TäterInnendaten werden nicht erfasst.

Daraus folgt zweierlei: Schon eine Meldung macht eine Person oder Institution auch nach Meinung von Lisa Paus zum „Täter“. Und sehr wohl kommen auch Frauen als „Täter“ in Frage, wobei die Ministerin offenbar an ihr nicht wohlgesonnene Frauenrechtlerinnen wie Birgit Kelle und Alice Schwarzer denkt oder an Lesben wie die AfD-Politikerin Alice Weidel. Die Stiftung selbst reagierte verdattert und versuchte – möglicherweise einer Forderung von Paus folgend – , ihre Gönnerin aus der Schusslinie zu nehmen:

Es gibt immer noch viele Reaktionen auf unsere Meldestelle Antifeminismus, häufig in Bezug auf die Förderung des Bundesfamilienministeriums. Zur Klarstellung: Es ist weder eine Chronik des Bundesfamilienministeriums, noch ist die Ministerin für Inhalte unserer (!) Webseite verantwortlich. In unserem Statement geben wir Antworten auf die meistgestellten Fragen. Unter anderem werden in der Chronik KEINE Klarnamen aus Meldungen genannt, auch nicht von in der Öffentlichkeit stehenden Personen!

Es handele sich bei ihrer neuen Errungenschaft um wertvolles und deshalb überfälliges „zivilgesellschaftliches Monitoring“, behauptet die Amadeo-Antonio-Stiftung. Von dessen Erhebungen würden „Rechtsstaat und Politik enorm profitieren“, denn ermöglicht werde so ein alljährliches „Lagebild Antifeminismus“.

Die Analogie zu den Schwerstkriminalität betreffenden Lagebildern des Bundeskriminalamtes (Organisierte Kriminalität, Zuwanderung, Schleusung, Waffen, Geldautomatensprengung) ist keineswegs zufällig gewählt. Kritik an „Gender-Ideologie“ gehört nach Meinung der Stiftung exakt in diese Reihe. Tenor: Schlimm genug, dass sie nun selbst hier aktiv werden muss, wenn schon die Innenministerin versagt.

Millionenförderung aus Steuergeld

Der letzte öffentlich verfügbare Jahresabschluss der Stiftung betrifft das Geschäftsjahr 2020 und weist auf der Einnahmeseite allein an Zuschüssen 3,606 Millionen Euro aus, wovon der weit überwiegende Teil nach allen vorliegenden Informationen aus Steuergeldern stammt, zugeteilt aus den Etats verschiedener Ministerien unter dem Etikett „Demokratieförderung“. Die Bezeichnungen „staatsfern“ und „Nichtregierungsorganisation“ sind damit unzutreffend und irreführend.

Insgesamt verfügte die Amadeo-Antonio-Stiftung 2020 nach eigenen Angaben über Einnahmen in Höhe von 5,837 Millionen Euro, eine Steigerung gegenüber 2019 um 1,218 Millionen Euro. Für Personal gab sie 3,426 Millionen Euro aus, 1,054 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Aus Wertpapieren und Finanzanlagen flossen ihr im Nullzinsenjahr 2020 mehr als 29.000 Euro zu, erklärbar mit ihrem diesbezüglichen Anlagevermögen in Höhe von 1,650 Millionen Euro.

Girokonten und Kassenbücher wiesen am 31. Dezember 2020 ein sofort oder kurzfristig verfügbares Guthaben von 2,516 Millionen Euro aus, noch einmal 365.000 Euro mehr als 2019. Ihre Rücklagen summierten sich am 31. Dezember 2020 auf 3,01 Millionen Euro bei gleichzeitigen Verbindlichkeiten von im Vergleich winzigen 184.000 Euro.

Stiftung schwimmt im Geld

Die Amadeo-Antonio-Stiftung schwimmt ausweislich ihres jüngsten verfügbaren Jahresabschlusses im Geld und weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Trotzdem erhielt sie 2022 von der Familienministerin laut Medien bereits für die Vorbereitung ihrer „Meldestelle Antifeminismus“ einen sechsstelligen Betrag extra. Spender scheinen nicht zu wissen, was sie tun, wenn sie Jahr für Jahr zusätzlich weitere Millionensummen an die Berliner Novalisstraße überweisen.

Das bereits im Gesetzgebungsverfahren befindliche „Demokratiefördergesetz“, das auf eine „Verstetigung“ und Vervielfachung der staatlichen Geldflüsse abzielt und zugleich Regierungswechseln vorbeugen soll mit etwaigen Mehrheiten, die linken und linksradikalen „Projekten“ weniger aufgeschlossen gegenüberstehen könnten als die amtierende Bundesregierung, dürften das Wachstum dieser Qualität noch deutlich erhöhen. Von einer Evaluierung der Stiftungsarbeit und ihrer Ergebnisse, einer Überprüfung, ob das viele Geld gut angelegt ist im Interesse von Demokratie und Bevölkerung, ist demgegenüber nach wie vor keine Rede. Kein Wunder, wäre das Resultat doch höchstwahrscheinlich niederschmetternd.

Vergeudete Steuer-Millionen

Gerade den Ostdeutschen, Ursprung und traditionell Hauptobjekt der Stiftungsarbeit, gehen deren Nachhilfe und Belehrungen meilenweit sonst wo vorbei. Ihr Arm reicht nicht einmal bis an den östlichen Stadtrand von Berlin, wie sich soeben zeigte. Alle ostdeutschen Länder zusammengenommen, lag die AfD zuletzt flächendeckend auf Platz 1. CDU-Regierungschefs wie Michael Kretschmer in Sachsen können nur dann mithalten, wenn sie einen strikt konservativen und einwanderungskritischen Kurs fahren, der freilich in der Bundespartei auf heftigen Widerstand trifft.

In Thüringen liegt die AfD derzeit bei 26 Prozent, vor der Linken. Die beiden radikalen Parteien besitzen im Freistaat zusammen eine stabile absolute Mehrheit. Vier Prozentpunkte dahinter folgt die CDU. SPD, Grüne und FDP dümpeln in Thüringen in den Umfragen zwischen zehn und fünf Prozent, wodurch sie sich ermutigt sehen, ihren beim Wähler chancenlosen Kurs sogar noch zu intensivieren.

Was eine millionenschwere staatliche „Demokratieförderung“ ausrichten soll, wenn die Bevölkerung von den etablierten Parteien eine deutliche Kurskorrektur verlangt und nach eigenem Bekenntnis entweder am Wahltag zuhause bleibt oder so lange radikal wählen wird, bis sich durchgreifend etwas ändert, wird von Woche zu Woche rätselhafter. Es ist schlicht hinausgeworfenes Geld.

Wer prüft, was das überhaupt bringt?

Doch es geschieht das Gegenteil. Jedes neue Umfragehoch der AfD dient als willkommenes Argument, die Amadeo-Antonio-Stiftung noch mehr zu fördern als ohnehin bereits. Eine Hinterfragung ihrer Mittel, Ziele, Methoden und Erfolge findet nicht statt, würde vielmehr als unerlaubte Verächtlichmachung staatlicher und halbstaatlicher Institutionen aufgefasst und am Ende – genaues weiß man nicht – das Bundesamt für Verfassungsschutz mit seinem neuen „Phänomenbereich ‚Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates‘“ aufhorchen lassen.

Bündnis 90? Kann weg

Nebenbei beweist der Vorgang, wie wenig das aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung hervorgegangene Bündnis 90 bei den Grünen noch zu melden hat, wenn die eigene Ministerin ein Internetportal initiiert und finanziert, das einen Erich Mielke vor Neid erblassen ließe. Der Namensbestandteil der Partei „Bündnis 90“ hat sich erledigt; die Grünen sollten ihn in einem Anfall von Aufrichtigkeit streichen.

Noch unbeliebter als Bündnis 90/Die Grünen ist in der Ex-DDR lediglich die FDP, aber auch das nicht durchgehend. Im Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 kamen die Grünen am vergangenen Sonntag auf 3,5 Prozent bei 28 Prozent für die AfD.

Möglich ist diese komplett kritik- und distanzlose Förderung eines seltsamen Verständnisses von Demokratie nur, weil auch die Qualitätsmedien mehr denn je der Überzeugung sind, dass erst eine erneute Verdoppelung bislang erfolgloser Anstrengungen eine nachhaltige Abwehr radikaler Tendenzen bewirken kann, wobei der Fokus selbstredend jetzt erst recht auf rechten Umtrieben liegt.

Jede fünfte Frau „antifeministisch“

Entsprechend freundlich bis begeistert wurde der Start der „Meldestelle Antifeminismus“ medial begleitet und gefeiert, hat doch, wie die Deutsche Welle erschüttert zur Kenntnis nehmen musste, „jeder dritte Mann (33 Prozent) und jede fünfte Frau (19 Prozent) in Deutschland ein geschlossen antifeministisches Weltbild“, was Gegenmaßnahmen unabdingbar mache. Das ZDF stellte erleichtert fest, nunmehr bekämen „belästigte Frauen eine Stimme“, während Deutschlandfunk Kultur lobte, endlich werde auch „berichtet, was unter dem Radar stattfindet“ und die taz vor „Antifeminismus als Einstiegsdroge“ warnte.

Sprich: Wer Gender-Gaga geißelt, der laufe Gefahr, irgendwann auch auf Juden loszugehen, der Gleichstellungsbeauftragten aufzulauern, den Islam zu verunglimpfen, Einwanderer pauschal als Sexualverbrecher zu betrachten, Transpersonen zusammenzuschlagen und sogar zu versuchen, die Vorsitzende der Grünen Jugend „unsichtbar“ zu machen, also im Internet per Shitstorm zum Schweigen zu bringen. Die Gefahr sei riesig, zumal – so die Stiftung – „eine enge Anschlussfähigkeit bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein“ bestehe – „struktureller Sexismus sowie Homo- und Transfeindlichkeit“ seien „weit verbreitet“.

Was aber, sollte auch diese Meldestelle scheitern, wie es das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung im Sommer 2017 mit seinem „Online-Lexikon ‚Agent*In‘“ erleben musste? Der Aufschrei war laut, die Macher kleinlaut, der Vorstand zog nach wenigen Tagen die Notbremse:

Die öffentlich und intern geübte Kritik am Format der „Agent*In“ hat uns deutlich gemacht, dass dieser Weg nicht geeignet ist, die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zu Antifeminismus zu führen. Wir bedauern sehr, dass durch die gewählte Form manche an antidemokratische Methoden erinnert werden und entschuldigen uns bei denjenigen, die sich möglicherweise persönlich verletzt fühlen.

Folge der Verlinksgrünung

Unterschiede zu 2023 gibt es in mehrerlei Hinsicht: Die Verlinksgrünung der Qualitätsmedien ist – wie oben erkennbar – zwischenzeitlich fortgeschritten, speziell in ARD, ZDF und allen angeschlossenen Funkhäusern. Im Gegenzug ist das Sensorium für totalitäre Methoden und Tendenzen abgestumpft, gerade bei den Grünen nach Erringung einer Regierungsbeteiligung.

Hinzu kommt ein gewisser Leidensdruck bei Ministerin Paus wie auch in der Amadeo-Antonio-Stiftung: Ihr entgleistes Verständnis von Weiblichkeit, ihre Skrupellosigkeit, mit denen sie biologische Tatsachen zugunsten einer irrationalen, mehr und mehr religiös anmutenden Transgender-Ideologie in Frage stellen, hat SPD, Grüne und ihre außerparlamentarische, mit viel Geld ausgestattete Follower-Szene von jenen Frauen entfremdet, die nicht bereit sind, biologische und aus ihnen mittelbar und unmittelbar resultierende gesellschaftliche Tatsachen relativieren oder gleich ganz abschaffen zu lassen.

Innerhalb eines Jahres haben es SPD und Grüne geschafft, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, besonders in den sich als fortschrittlich verstehenden, und eine vor kurzem noch für ausgeschlossen gehaltene, anti-aufklärerische Ideologie an die Stelle weltlicher Gewissheiten zu setzen. Lisa Paus steht zusammen mit ihrem „Queer-Beauftragten“ Sven Lehmann für eine Generation von Politikern, die mit dem Hintern umwirft, was Feministinnen und Frauenrechtlerinnen, Schwule und Lesben in 50 Jahren an gesellschaftlicher Akzeptanz, Normalität und Anerkennung erkämpft und erarbeitet haben.

Im Kern eine Verzweiflungstat

Wenn nun das Bundesfamilienministerium mittels des Werkzeugs einer „Meldestelle“ Erscheinungen wie Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus, Sexismus sowie Homo- und Lesbenfeindlichkeit in einen Topf wirft mit Antifeminismus und nun Transfeindlichkeit dazugibt, dann ist das nicht mehr und nicht weniger als der Versuch, Unvereinbares mit Gewalt zusammenzubringen. Es ist der Versuch, die unaufhebbaren Interessengegensätze von Frauen und Transfrauen, die anhand objektiver Merkmale Männer waren, Männer sind und Männer bleiben wollen und werden, gegenstandslos und sogar unsagbar zu machen und jede Frau, die das anders sieht, zum Schweigen zu bringen.

Da beißt die Maus keinen Dödel ab: Wenn eine Frau keine genuin männlichen Organe und deren Inhaber im Frauenhaus, in der Frauenumkleide, in der Frauensauna, auf der Damentoilette sehen will – soll die sich dann ernsthaft bei einer „Meldestelle Antifeminismus“ beschweren, die den Feminismusbegriff schon im Konzept in einen großen Mixer gesteckt und solange zerhäckselt hat, bis nichts Brauchbares mehr davon übrig ist, nur noch Kampfvokabeln wie „non-binär“, „Self-ID“, „genderfluid“ oder „transident“, das alles zusammengefasst unter „queer“, was inzwischen alles und nichts bedeuten soll? Das kann Lisa Paus vergessen und die Amadeo-Antonio-Stiftung sowieso.

Antifeminismus hat die Existenz von Feminismus, von Frauen zur unabdingbaren Voraussetzung. Wer diese Existenz in Frage stellt, hat nicht wirklich nachgedacht oder will einen Konflikt mangels Argumenten, mangels Wissenschaftlichkeit mit Macht und Geld zu seinen Gunsten entscheiden. Das kann nur schiefgehen.

So zerbröselt das Gendersternchen

Ganz nebenbei ruiniert diese Ideologie übrigens im Zeitraffer alle bisherigen Erfolge des Versuchs, eine „gendergerechte Sprache“ per Binnen-I, Sternchen, Gluckser und unterstrich von oben herab durchzusetzen. Ursprünglich (angeblich) erfunden, um bislang im generischen Maskulinum unterdrückte Frauen sichtbar zu machen, lässt der Transaktivismus dieses Argument vor aller Augen zerbröseln. Frauen, kürzlich noch begeistert von vermeintlich gendergerechter Sprache, müssen erkennen, dass sie nun erst recht unsichtbar gemacht werden, eingedampft zusammen mit 69 anderen Fantasie-Geschlechtern auf ein Satzzeichen oder eine Schluckstörung.

Ärzte und Ärztinnen, Krankenpfleger und Krankenschwestern, sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren – klare Abgrenzung, klare Ansprache, klarer Respekt vor der zentralen Eigenschaft einer Frau, der Weiblichkeit – ein wenig umständlich und vielleicht manchmal redundant, ein wenig altmodisch, aber wenigstens kein Versuch, die Existenz, die Unterscheidbarkeit von 51 Prozent der Menschheit zu den übrigen 49 Prozent für irrelevant und beliebig variierbar und negierbar zu erklären, beliebig sogar in Zukunft anzueignen von jedem Mann, der Lust dazu hat und mal eben beim Standesamt vorbeischaut.

So war das nicht gedacht. Und so wird das auch nicht funktionieren. Wie so vieles, was Linke und Grüne sich ausgedacht haben, die Welt nach ihren Vorstellungen zu formen.