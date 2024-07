Doch in Wahrheit ziehen dunkle Wolken auf. Die einstigen Hochburgen der Christdemokraten in den beiden Freistaaten des Ostens sind inzwischen AfD-blau gefärbt. Die Führungsrolle der CDU muss in Dresden hart verteidigt und in Erfurt mühsam zurückerobert werden. In Umfragen belegt die AfD in beiden Ländern Platz 1 – und eine Machtperspektive für die CDU ist keinesfalls gewiss: In Thüringen ist es schon fast ein offenes Geheimnis, dass Voigt eine Regierung mit dem BSW von Sahra Wagenknecht bilden muss oder möchte. Andere Optionen sind kaum zu sehen. Und in Sachsen könnte es alternativ knapp für eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und SPD reichen. Doch wer will das? Zwischen Unregierbarkeit und unerwünschter Regierung verläuft eine nur schmale Grenze.