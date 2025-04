Die Demokratie ist unverwüstlich. Dieser Satz stammt nicht von Dwight D. Eisenhower. Auch nicht von Václav Havel. Und schon gar nicht von Francis Fukuyama. Arthur G. Sulzberger, Herausgeber der New York Times, hat ihn jüngst in den Mund genommen – vor ein paar Tagen, in einem langen Interview mit dem deutschen Magazin Stern. Sulzberger ist seit über 20 Jahren Journalist. Seit 2009 ist er Redakteur bei der linksliberalen US-Tageszeitung New York Times; seit 2018 ihr Herausgeber. Damit verfolgt Arthur G. Sulzberger eine Familientradition. Seit 1896 nämlich sind seine Vorfahren im Vorstand der ehrwürdigen Times-Cooperation. Noch nie aber, so sagt er, sei er oder die Zeitung derart unter Druck geraten wie derzeit: „Trump ist längst hinter uns her“, verrät Sulzberger seinem deutschen Kollegen Gregor Peter Schmitz: „Er hat uns wiederholt verklagt. Er hat uns von unserem langjährigen Reporterplatz im Pentagon entfernt. Er hat alle Regierungsabonnements für die Times gekündigt.“

Wer noch Zweifel daran hatte, dass Donald Trump mit seiner zweiten Amtszeit auch die liberale Presse und somit letztlich den ersten Verfassungszusatz der USA angreifen würde, der wird nach Lektüre dieses lesenswerten Interviews in eine traurige, weil offensichtlich antiliberale Realität geworfen. Die New York Times, die in den zurückliegenden Jahren unzählige Artikel über Trumps Geschäftsbeziehungen, seine Finanzen, seine Widersprüche und Interessenskonflikte veröffentlicht hat, ist ins Visier des 47. Präsidenten geraten: „Unsere Branche sollte vorbereitet sein, dass die Regierung die Hebel der Macht nutzen wird, um Druck auf uns auszuüben.“ Jede Regierung habe das bis dato versucht, so Sulzberger. Das aktuelle Vorgehen aber sei deutlich schlimmer.