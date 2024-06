Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ja, was denn nun, Herr Merz? Kann das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) für die CDU ein Koalitionspartner sein oder nicht? Oder wird auch da eine Brandmauer hochgezogen wie gegenüber AfD und Linkspartei? Dazu hat der CDU-Vorsitzende sich innerhalb von fünf Tagen dreimal geäußert. Dabei zeigte sich ein Friedrich Merz in zwei Varianten: Der „Das BSW kommt nicht in Frage“-Merz und der „Schaun mer mal“-Merz.

Letzterer hat am Freitag Bündnisse der CDU mit dem BSW auf der Bundesebene abermals ausgeschlossen. Aber: „In der Landespolitik werden andere Entscheidungen getroffen“, sagte Merz dem MDR. „Da muss man im Lichte der Wahlergebnisse sehen, welche Konstellation sich ergeben, welche Regierungsfähigkeit dort auch denkbar und möglich sind.“