Bald ist es so weit: Das ungeliebte Hartz-IV wird durch ein „Bürgergeld“ ersetzt. Endlich kann die Sozialdemokratie, so hofft sie jedenfalls, jenes Erbe von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) abschütteln, das sie den Status der Volkspartei gekostet hat: die Agenda 2010.

Keine Frage: Das Bürgergeld enthält nicht nur Schlechtes. In Zeiten grassierenden Fachkräftemangels ist es zum Beispiel eine Wohltat, den Vorrang der Vermittlung in Arbeit vor Qualifizierungsmaßnahmen abzuschaffen. Gerade wenn es an qualifizierten Fachkräften fehlt, macht umgekehrt die vordringliche Qualifizierung in Mangelberufen Sinn. Auch die Einführung einer zweijährigen „Karenzzeit für Wohnung und Vermögen“ befreit von existenziellen Sorgen und schafft soziale Sicherheit bei der Neuorientierung auf einem immer fluider werdenden Arbeitsmarkt. Wenn man sich denn überhaupt orientieren will! Und genau da beginnen die Probleme.

Pippi-Langstrumpf-Prinzip

Was nämlich ganz und gar nicht in ein sozialdemokratisches Projekt passt, ist die Einführung einer sechsmonatigen „Vertrauenszeit“. Auf gut Deutsch bedeutet das einfach Folgendes: Während die Versichertengemeinschaft Monat um Monat arbeiten geht und Beiträge zahlt, müssen die Bezieher des „Bürgergeldes“ in den ersten sechs Monaten künftig keinerlei Sanktionen mehr fürchten – und zwar auch dann nicht, wenn sie ihre Pflichten ganz absichtsvoll verletzen. Ihnen wird einfach bedingungslos jenes Geld ausgezahlt, das andere für sie hart erarbeitet haben. Und dabei soll natürlich nicht behauptet werden, dass sich alle Empfänger der Grundsicherung am durch andere erarbeiteten Wohlstand laben. Aber es gibt sie eben.

Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip wird allerdings schon heute praktiziert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat im Vorgriff auf das neue Bürgergeld Sanktionen bereits vor Monaten ausgesetzt. Das gilt selbst in jenen Fällen, in denen Bezieher der Grundsicherung einfach keinen Bock darauf haben, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Heil kommentiert seine Pläne dabei wie folgt: „Mit der Einführung des Bürgergelds setzen wir (…) ein starkes Signal für Sicherheit und mehr Respekt.“

Selbstzerstörung der sozialdemokratischen Idee

Mehr „Respekt“ also auch für jene, die schlicht zu faul sind, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Man könnte das umgekehrt auch für respektlos jenen gegenüber halten, die die ganze Party bezahlen. Ausgerechnet für einen Sozialdemokraten ist das außerdem eine erstaunliche Wendung. Die SPD legt damit die Axt an ihren historischen Gründungsimpuls. Wir sind nichts anderes als Zeitzeugen der willentlichen Selbstzerstörung der sozialdemokratischen Idee.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil unterstützt das Vorhaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil voll und ganz. Der wohl wichtigste seiner Vorgänger allerdings dürfte sich im Grabe umdrehen. Die Rede ist von August Bebel. Unter dem Signum „Große Sozialdemokrat*innen“ beruft sich die SPD noch heute auf jenen Mann, den sie sogar zum „Begründer der deutschen Sozialdemokratie“ stilisiert. Nur davon, was ihn eigentlich umtrieb, will sie heute nicht mehr allzu viel wissen.

Leistung sollte sich lohnen

Es gab ja einmal Zeiten, da haben Sozialdemokraten noch Bücher gelesen. Und es gab noch bessere Zeiten, da haben sie sogar selbst welche geschrieben. In diesen Zeiten lebte auch August Bebel. Sein Buch „Die Frau und der Sozialismus“ (1879) zählt nicht nur zu den meistgedruckten, sondern auch meistgelesenen Büchern der sozialdemokratischen Bewegung.

August Bebel erklärt darin nicht nur, warum eine fortschrittliche Gesellschaft ohne Gleichstellung der Frauen nicht zu haben ist. Er erklärt vor allem, was das eigentliche Problem des Kapitalismus ist – zumindest im 19. Jahrhundert: Während Millionen verarmter Proletarier in elenden Verhältnissen dahin vegetieren mussten, ließen es sich die Kapitalisten so richtig gutgehen.

Die Gründungsidee der Sozialdemokratie war daher eigentlich, dass Leistung sich endlich lohnen sollte. Es ging darum, wie Karl Marx sich auszudrücken pflegte und was heute fast nur noch Sahra Wagenknecht tut, „leistungsloses“ Einkommen und Vermögen zu unterbinden oder zumindest zu begrenzen. Es ging darum, jenen, die die ganze Arbeit leisten, einen gerechten Anteil am erwirtschafteten Kuchen zu gewähren. Die SPD war einmal eine Leistungspartei. Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, gehörte mit seiner Forderung nach einem „Recht auf Faulheit“ damals noch einer absoluten Minderheit innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung an. Das könnte sich demnächst ändern.

„Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt“

Bei August Bebel klingt es, wenn er über die zukünftige sozialistische Gesellschaft und ihre Prinzipien spricht, hingegen so: „Sobald die Gesellschaft im Besitz aller Arbeitsmittel sich befindet, wird die Arbeitspflicht aller Arbeitsfähigen, ohne Unterschied des Geschlechts, Grundgesetz der sozialisierten Gesellschaft.“ Da keine Gesellschaft ohne Arbeit existieren könne, habe diese das Recht „zu fordern, daß jeder, der seine Bedürfnisse befriedigen will, auch nach Maßgabe seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten an der Herstellung der Gegenstände zur Befriedigung der Bedürfnisse aller tätig ist.“ Bebel geht sogar noch einen Schritt weiter und zitiert aus dem zweiten Thessalonicherbrief des Apostels Paulus: „Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt. Der Sozialismus stimmt mit der Bibel darin überein, wenn diese sagt: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“

Es sollte eben Schluss damit sein, dass sich einige durch „leistungslose“ Einkommen auf Kosten anderer bereichern. Es sollte Schluss damit sein, dass die einen schuften und die anderen die Früchte dieser Arbeit genießen. Der Zusammenhang von Rechten und Pflichten, von Leistung und Gegenleistung, die Idee der Solidarität war der Arbeiterbewegung einst sogar so wichtig, dass er Eingang in die „Internationale“ fand: „Die Müßiggänger schiebt beiseite“, wurde damals mit Inbrunst gesungen. Mit dem Bürgergeld werden die „Müßiggänger“ jetzt sogar nach vorne geschoben.

Jusos lehnten bedingungsloses Grundeinkommen ab

Restanten dieser Tradition finden sich dabei auch in zeitgenössischen politischen Debatten. Die Jungsozialisten in der SPD stellten zum Beispiel noch im Dezember 2021 auf dem SPD-Bundesparteitag einen Antrag, in dem sie ein bedingungsloses Grundeinkommen kategorisch ablehnten. Das bedingungslose Grundeinkommen, wie es nun mit der „Vertrauenszeit“ des Bürgergeldes zumindest auf Zeit geschaffen wird, nannten sie damals noch eine „fehlgeleitete“ Idee.

Bei der Arbeit nämlich gehe es nicht nur um das Geldverdienen, sondern auch um Lebenssinn und „menschliche Würde“, wie der sozialdemokratische Soziologe Oskar Negt sich einst ausdrückte. Die Jusos formulierten denselben Grundgedanken noch vor wenigen Monaten so: „Für uns bedeutet Arbeit, dass alle etwas zur Gesellschaft beitragen können, um sich somit auch als Teil eines Ganzen zu fühlen.“ Nun kommt aber das, was die Jusos angeblich nie wollten. Von Kritik an dem Vorhaben durch Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal ist bisher allerdings nichts bekannt.

Wie sollte sie das am Ende auch begründen! Die Sozialdemokratie hat ja in Wahrheit seit neuestem nicht nur das leistungslose, bedingungslose Grundeinkommen für sich entdeckt, sondern auch noch das ebenso leistungslose und bedingungslose „Grunderbe“.

Jeder Deutsche soll 20.000 Euro „erben“

Den Stein ins Wasser geworfen hat dafür vor ein paar Monaten der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD) – und Juso-Chefin Rosenthal applaudierte dem Vorschlag prompt. Leistungslose Einkommen und Vermögen kategorisch aus Gründen des Klassenkampfes abzulehnen und sie zugleich zu befürworten, ohne den Widerspruch überhaupt zu bemerken, in den man sich dabei verwickelt, erfordert schon eine Kulturtechnik, über die nicht unbedingt jeder verfügt.

Schneider forderte, dass jeder deutsche Bürger mit seinem 18. Geburtstag 20.000 Euro „erben“ solle. Mit einer Erbschaft im eigentlichen Sinne hat der Vorschlag freilich nichts zu tun. Schneider will vielmehr, dass das dafür nötige Geld über zusätzliche Einnahmen aus der Erbschaftsteuer herbeigeschafft wird. Und natürlich sollen die „Erben“ das Geld ausgeben können, wofür sie wollen. Notfalls können sie das Geld, das andere hart erarbeitet haben, einfach auch sinnlos verjuxen.

Das Bürgergeld ist leider bloß der Anfang

Im Nordosten der Republik ist man da übrigens etwas großzügiger als im maßvollen Sachsen, wo Schneider herkommt. Erst kürzlich hat die SPD Mecklenburg-Vorpommern mit breiter Mehrheit auf einem Parteitag mit der Forderung nach einem Grunderbe von 60.000 Euro die Latte noch etwas höher gelegt. Nicht mehr Solidarität und Leistung scheinen daher die Leitwerte der Sozialdemokratie der Gegenwart zu sein. Man fühlt sich eher an einen Karnevalsumzug in Köln erinnert, auf dem „Mehr Kamelle für alle“ skandiert wird. Das Bürgergeld ist wohl leider bloß der Anfang.

Die Idee des Bürgergeldes geht übrigens zurück auf den deutschen Soziologen Ulrich Beck. Während Anthony Giddens in Großbritannien vor über 20 Jahren als Chefideologie von „New Labour“ fungierte, übernahm Beck eine ähnliche Rolle für Schröders „Dritten Weg“. Anlässlich der EXPO 2000 in Hannover veröffentlichte er 1999 einen Text, in dem er angesichts der Globalisierung vor einer „Brasilianisierung des Westens“ warnte.

Seine Prognose: Durch die Intensivierung der globalen Konkurrenz und die mikroelektronische Revolution drohe ein „Ende der Arbeitsgesellschaft“ und der Abstieg von Millionen von Menschen in prekäre Lebensverhältnisse. Angeblich würden Millionen von „Überflüssigen“ entstehen. Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels kann man über diese Prognose heute nur noch müde lächeln. Aber Beck war damals überzeugt davon, dass die Verhältnisse des 19. Jahrhunderts wieder Einzug halten könnten in Millionen von Haushalten. Und auch heute glauben wieder einmal einige an das „Ende der Arbeit“.

Gleichklang von Leistung und Gegenleistung

Becks damaliger Therapievorschlag: Jedem Bürger sollte ein „Bürgergeld“ auf dem Niveau von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld garantiert werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen war das allerdings dennoch nicht. Zwar wollte er mit dem Bürgergeld keinen „Arbeitszwang“, wohl aber eine „Tätigkeitspflicht“ verbunden wissen. Ausdrücklich lehnte er die Idee einer „Muße-Gesellschaft“ und damit das Recht auf Faulheit ab. Im Gegenzug zum Bürgergeld sollten sich dessen Empfänger in irgendeiner Form sinnvoll für die Gesellschaft betätigen: in der Pflege, im Hospiz oder in Vereinen beispielsweise. Auch in Becks Dystopie vom „Ende der Arbeit“ ging es also nicht ohne den Gleichklang von Leistung und Gegenleistung, nicht ohne Solidarität. Ulrich Beck war eben wie August Bebel noch ein echter Sozialdemokrat.