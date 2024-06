Es sollte ein Befreiungsschlag sein: Am Sonntag hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Öffentlichkeit überstürzt darüber informiert, dass ihre Staatssekretärin Sabine Döring auf Steuerzahlerkosten nach nur etwas mehr als einem Jahr in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden soll. Die Ministerin hofft so, unter die Affäre um förderrechtliche Prüfungen in ihrem Haus einen Schlussstrich ziehen zu können.

So recht zu funktionieren scheint das aber nicht. Inzwischen fordern rund 3000 Wissenschaftler trotzdem ihren Rücktritt. Und es werden täglich mehr. Auch die kritischen Stimmen aus der Politik nehmen für die Ministerin inzwischen unangenehme Ausmaße an. So interviewte heute der Deutschlandfunk die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, Karin Prien (CDU). Sie übte sich zwar in Diplomatie, aber die Botschaft war trotzdem unmissverständlich.

Ganz demonstrativ bekundete sie ihr Bedauern über den Rausschmiss von Döring und lobte deren bisherige Arbeit. Auf die Frage, ob sie denn den Rücktritt der Bundesministerin ebenfalls für geboten halte, meinte Prien nur dies: Sie wolle sich da mit öffentlichen Ratschlägen lieber zurückhalten. Die Frage müsse sich Stark-Watzinger am besten selbst beantworten. Allein auf diese Frage hinzuweisen, bedeutete allerdings, sie zu beantworten.

Eine vorläufige Antwort hatte die Bundesministerin dabei gestern vor der Bundespressekonferenz selbst gegeben. Eigentlich sollte es um die Vorstellung des aktuellen Bildungsberichts gehen. Aber selbstverständlich wurde auch zur Causa Döring nachgefragt. Ob sie nicht besser ebenfalls aus dem Amt scheiden sollte? „Dafür sehe ich keine Veranlassung“, sagte Stark-Watzinger.

Staatssekretärin Döring wurde zum Bauernopfer gemacht

Auch insgesamt machte sie auf der Pressekonferenz keine gute Figur. Noch vor Wochen hatte sie öffentlich angezweifelt, ob hunderte Hochschullehrer der FU Berlin wegen der Unterzeichnung eines offenen Briefes überhaupt auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Zwischenzeitlich hat das Ministerium den Brief einer rechtlichen Prüfung unterzogen. Das eindeutige Ergebnis: Nichts dessen, was in dem Brief steht, ist irgendwie rechtlich relevant oder verstößt gar gegen das Grundgesetz.

Journalisten wollten daher gestern wissen, ob Stark-Watzinger an ihrem Angriff auf die Wissenschaftler unter dieser Voraussetzung trotzdem weiterhin festhalte. Auch nach mehrfacher Nachfrage verweigerte sie eine klare Antwort. Stattdessen wand sie sich Minute um Minute.

Und das aus gutem Grund: Es war mutmaßlich dieser öffentliche Angriff der Ministerin, der den umstrittenen Prüfvorgang im Ministerium überhaupt erst auslöste. Und zu dem gehörte anfangs auch die Frage, ob man den in Rede stehenden Wissenschaftlern Fördermittel entziehen könne oder gar müsse. Ohne Stark-Watzingers Äußerungen wäre es dazu mutmaßlich nie gekommen. Verantwortung dafür will sie aber nicht übernehmen. Stattdessen machte sie ihre Staatssekretärin Döring zum Bauernopfer.

Dass die Ministerin in der Angelegenheit aber eine Rolle spielte, bestätigt am Ende auch die Pressestelle des Bundesministeriums auf Anfrage von Cicero. Unbestritten ist demnach, dass im Pressereferat bereits am 10. Mai 2024 daran gearbeitet wurde, eine Liste jener Wissenschaftler der FU Berlin anfertigen zu lassen, die den umstrittenen offenen Brief unterschrieben hatten und zugleich Empfänger von Fördermitteln des Ministeriums waren.

Hat Stark-Watzinger die umstrittene förderrechtliche Prüfung ausgelöst?

Aber: Das geschah ausdrücklich nicht auf Anforderung der nun in den einstweiligen Ruhestand versetzten Staatssekretärin Döring. Es geschah aufgrund der Eigeninitiative der Pressestelle der Ministerin, sagt das Ministerium: „Es handelte sich um einen routinemäßigen Vorgang, um auf eventuelle Nachfragen vorbereitet zu sein.“

Alles hängt daher am Ende an einer einzigen Frage: Hat Stark-Watzinger die umstrittene förderrechtliche Prüfung ausgelöst oder zumindest von ihr gewusst und sie nicht verhindert? Die Ministerin bestritt gestern sowohl das eine wie das andere und legte noch einen drauf: Erst am 11. Juni will sie erstmals davon erfahren haben. Sie habe den entsprechenden Auftrag „weder erteilt noch gewollt“. Deshalb habe sie ja auch „eine interne Sachstandsaufklärung veranlasst“, an deren Ende der Rausschmiss ihrer Staatssekretärin stand.

Die Bundesministerin geht mit ihrer Festlegung ein erhebliches politisches Risiko ein. Sie will über vier Wochen hinweg nicht einmal davon gehört haben, dass eine förderrechtliche Prüfung in dieser politisch heiklen Angelegenheit in ihrem Ministerium im Gange sei. Wie glaubwürdig das ist, will Karin Prien gegenüber dem Deutschlandfunk nicht beurteilen. Aber das sagt sie dann am Ende schon: „In meinem Ministerium ist ein solcher Vorgang so nicht denkbar.“

Aufklärung über die wahren Abläufe könnte die geschasste Staatssekretärin Sabine Döring liefern. Noch schweigt sie aber. Das dürfte allerdings nicht mehr lange so bleiben. Und dann könnte es eng werden für Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger.

Noch schweigt die geschasste Staatssekretärin

Zu den Vorgängen befragt, sagt das Bundesministerium dies: „Staatssekretärin Prof. Dr. Döring hat bereits erklärt, dass der zugrundeliegende Prüfauftrag in der Tat telefonisch von ihr veranlasst wurde, eine Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen zwar nicht von ihr beabsichtigt gewesen, aber wohl so zu verstehen gewesen sei.“ Sabine Döring wäre dann aber aufgrund eines bloßen Missverständnisses aus ihrer Funktion entfernt worden. So jedenfalls legt es die Stellungnahme selbst des Ministeriums nahe.

Sollte sich demnächst herausstellen, dass die Beteuerungen von Stark-Watzinger nicht ganz der Wahrheit entsprechen, müsste sie folglich ihren Hut nehmen. Aber nicht wie Döring für die umstrittene förderrechtliche Prüfung. Sondern dafür, möglicherweise die Unwahrheit gesagt und Sabine Döring zum Bauernopfer gemacht zu haben.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bestätigt auf Nachfrage von Cicero jedenfalls, dass es bereits am 17. Mai 2024 eine „Routine-Telefonkonferenz“ des Leitungsstabes des Ministeriums zu dem Thema gegeben habe, an der auch Bundesministerin Stark-Watzinger teilnahm. Aber trotzdem hätte die Ministerin auch nach dieser Erörterung am Ende von nichts gewusst.